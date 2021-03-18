Çılgın Sedat'tan Candan Erçetin'e: Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok

Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) yaşadığı süreci anlattı. Zor günler geçirdiğini dile getiren Kapurtu, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e, "Bir kez aramadı, bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok" diyerek istifaya çağırdı.

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18.03.2021 - 12:14

Evinde yangın çıkan ve zor günler geçiren Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) yaşadığı süreci Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına anlattı.







Kapurtu, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e kırgın olduğunu dile getirdi.

Kapurtu, Erçetin için şu sözleri ifade etti: "Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara 'Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı' diye sor. Siz benden sorumlusunuz insan bir arar"





"Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok. Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz"







"Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin."

"Olmayın böyle yerlerde. Ben değil ama ben gibi binlerce insan. Kime ne faydanız var. Ne yapıyorsunuz?”

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