Çim sahanın Clark Kent’i Cenk Tosun
Beşiktaş’tan sonra rekor bonsersivle transfer olduğu Everton takımında da başarılı bir forvet olarak top koşturan Cenk Tosun, popülerliği git gide artsa da mütevazılığını koruyor. Hakkında, “Çim sahanın Clark Kent”i yakıştırması yapılan ve Türk futbolunun en sevilen isimlerinden olan Tosun, “Sadece futbolcu olmak değil, iyi bir insan olmak için elimden geleni yaptım” dedi.
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Beşiktaş’ın eski santrafor oyuncusu, şimdilerin Everton’lı futbolcusu Cenk Tosun, günümüz futbolunun *Clark Kent’i olarak tanımlanıyor.
*Clark Kent, çizgi roman ve film kahramanı Süpermen'in kimliğini gizlemek için kullandığı isim.
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2Futbol yeteneğinin yanı sıra ağırbaşlı ve samimi duruşuyla da tanınan Tosun, GQ Türkiye’ye futbola başlama serüveniyle, Beşiktaş ve şimdi Everton takımında devam eden macerasını anlattı.
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Beril Türkmen’e konuşan Tosun, futbola üç yaşında başladığını ve futbol tutkunu olan babasının kendisini antrenmanlara götürdüğünü söyledi.
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Çocukluğunda sabahtan akşama kadar futbolu düşündüğünü anlatan Tosun, “Bu iş tamamen aile yönlendirmesiyle olmaz, içinizden de gelmesi lazım. Yetenek, çalışkanlık, özveri ve aile desteği. Bu etmenler bir arada olunca başarı kaçınılmaz” dedi.
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2018’in başında rekor bir meblağ olan 22 milyon euro’luk bonservisle Premier Lig’e transfer olan futbolcu, henüz 16 yaşındayken Eintracht Frankfurt’un U-19 kadrosuyla çalışmaya başlamış ve U-15’ten U-21’e kadar Alman Milli Takımı kadrosunda yer almıştı.
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Daha sonra gelen teklifle Türk Milli Takımı’na geçen Tosun, “Ailemde vatan sevgisi ön planda. Maçlardan önce okunan her milli marşta duygulanırım, tüylerim diken diken olur. Durum böyleyken, Türk ve Alman milli takımları arasında seçim yaparken düşünmedim bile” dedi.
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2014’te, henüz 23 yaşındayken çocukluk hayali olan Beşiktaş’a transfer olan oyuncu, takımın göz bebeği olmuş ve Vodafone Park, onun her golünde “Tosun Paşa” şarkısıyla inlemişti.
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“Böylesine sevilmek benim için titici güç” diyen Tosun, “Bu noktaya gelmek için gerçekten çok çalıştım. Sadece futbolcu olmak değil, iyi bir insan olmak için elimden geleni yaptım. O yüzden Beşiktaş taraftarıyla benim armada çok büyük bir bağ var. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlı olduğum için kendimi onlardan biri gibi hissediyordum. Taraftarın bana böyle destek olması beni daha çok motive ediyor ve hırslandırıyordu” ifadesini kullandı.
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Şimdi İngiltere Premier Ligi’nin büyük kulüplerinden Everton’da top koşturan Tosun, “Artık mecbur özleyecekler, mecbur ben de özleyeceğim. Daha İngiltere’de yapacağım çok şey var” dedi.