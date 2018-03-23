Çim sahanın Clark Kent’i Cenk Tosun

“Böylesine sevilmek benim için titici güç” diyen Tosun, “Bu noktaya gelmek için gerçekten çok çalıştım. Sadece futbolcu olmak değil, iyi bir insan olmak için elimden geleni yaptım. O yüzden Beşiktaş taraftarıyla benim armada çok büyük bir bağ var. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlı olduğum için kendimi onlardan biri gibi hissediyordum. Taraftarın bana böyle destek olması beni daha çok motive ediyor ve hırslandırıyordu” ifadesini kullandı.