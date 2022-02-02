Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?)

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 16:57
Çin, 1 Şubat tarihi itibariyle Öküz Yılı'nı geride bırakarak Kaplan Yılı'na geçti.
Öküz Yılı, Covid-19 pandemisine aşıları getirdi ve birçok kişi Kaplan Yılı'nın ile şifa ve neşe getirmesini umuyor.
Çin astrolojisi, batı astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlıyor ancak kişinin burcunu bulmak için doğduğu ay yerine doğum yılı baz alınıyor. Latin astrolojisi, yıldız sistemlerini analiz ederken, Çin astrolojisi kişilik tanımlanımlamasında aralarında çeşitli güç ilişkileri bulunan hayvanlar baz alıyor. Hayvan sembolleri, 12 yıllık periyotlara işaret ediyor.
İşte doğum yılınıza göre Çin burcunuz ve kişilik özellikleriniz...
FARE BURCU
Yıllar: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912.
Kişilik özellikleri: Akıllı, uyumlu, pratik zekalı, çekici, sanatsal, girişken.
Fare yılında doğan ünlüler: Katy Perry (1984), Eminem (1972).
ÖKÜZ BURCU
Yıllar: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913.
Kişilik özellikleri: Sadık, güvenilir, titiz, güçlü, makul, kararlı.
Öküz yılında doğan ünlüler: Cem Yılmaz (1973), Wayne Rooney (1985), Barack Obama (1961).
KAPLAN BURCU
Yıllar: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.
Kişilik özellikleri: Hırslı, cesur, iddialı, lider, özgüvenli, karizmatik.
Kaplan yılında doğan ünlüler: Leonardo DiCaprio (1974), Bill Murray (1950), 2. Elizabeth (1926).
TAVŞAN BURCU
Yıllar: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915.
Kişilik özellikleri: Güvenilir, empatik, mütevazı, diplomatik, samimi, girişken, sevecen.
Tavşan yılında doğan ünlüler: Angelina Jolie (1975), Ozan Güven (1975), Mehmet Günsür (1975), Robin Williams (1951).
EJDERHA BURCU
Yıllar: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916.
Kişilik özellikleri: Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik.
Ejderha yılında doğan ünlüler: Benedict Cumberbatch (1976), Keanu Reeves (1964).
YILAN BURCU
Yıllar: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.
Kişilik özellikleri: Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli, kararlı.
Yılanın yılında doğan ünlüler: Taylor Swift (1989), Başak Parlak (1989).
AT BURCU
Yıllar: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918.
Kişilik özellikleri: Uyumlu, sadık, cesur, hırslı, zeki, maceracı, güçlü.
Atlı yılında doğan ünlüler: Şeyma Subaşı (1990), Jennifer Lawrence (1990), Emma Watson (1990).
KOYUN BURCU
Yıllar: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919.
Kişilik özellikleri: Zevkli, kurnaz, sıcak, şık, sevimli, sezgisel, hassas, sakin.
Koyun yılında doğan ünlüler: Serenay Sarıkaya (1991), Kristen Stewart (1991), Chris Pratt (1979), Bill Gates (1955).
MAYMUN BURCU
Yıllar: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920.
Kişilik özellikleri: Pratik zekalı, büyüleyici, şanslı, uyumlu, parlak, çok yönlü, canlı, akıllı.
Maymun yılından doğan ünlüler: Kim Kardashian (1980), Hugh Jackman (1968), George Lucas (1944).
HOROZ BURCU
Yıllar: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921.
Kişilik özellikleri: Dürüst, enerjik, akıllı, gösterişli, rahat, farklı, kendinden emin.
Horoz yılında doğan ünlüler: Büşra Develi (1993), Beyonce (1981), Jack Black (1969).
KÖPEK BURCU
Yıllar: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922.
Kişilik özellikleri: Sadık, hoşsohbet, cesur, gayretli, istikrarlı, canlı, uyumlu, akıllı.
Köpek yılında doğan ünlüler: Ajda Pekkan (1946), Matt Damon (1970), Michael Jackson (1958).
DOMUZ BURCU
Yıllar: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923.
Kişilik özellikleri: Saygın, hayırsever, kararlı, iyimser, samimi, girişken.
Domuz yılında doğan ünlüler: Gigi Hadid (1995), Kendall Jenner (1995).