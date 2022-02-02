Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?)

Çin, 1 Şubat tarihi itibariyle Öküz Yılı'nı geride bırakarak Kaplan Yılı'na geçti.

Öküz Yılı, Covid-19 pandemisine aşıları getirdi ve birçok kişi Kaplan Yılı'nın ile şifa ve neşe getirmesini umuyor.

Çin astrolojisi, batı astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlıyor ancak kişinin burcunu bulmak için doğduğu ay yerine doğum yılı baz alınıyor. Latin astrolojisi, yıldız sistemlerini analiz ederken, Çin astrolojisi kişilik tanımlanımlamasında aralarında çeşitli güç ilişkileri bulunan hayvanlar baz alıyor. Hayvan sembolleri, 12 yıllık periyotlara işaret ediyor.

İşte doğum yılınıza göre Çin burcunuz ve kişilik özellikleriniz...