Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?)

Çin, Ay takvimine göre Kaplan Yılı'na geçti. Batı astrolojisi Güneş takvimi üzerine düzenlenmişken Çin takvimi Ay takvimi üzerine kurulu olduğundan, Çin sisteminde burçlar yıllara göre ayrılıyor. İşte doğum yılınıza göre Çin burcunuz ve kişiliğinize olan etkileri...

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 16:57

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 1

, 1 Şubat tarihi itibariyle Öküz Yılı'nı geride bırakarak Kaplan Yılı'na geçti. 

Öküz Yılı, Covid-19 pandemisine aşıları getirdi ve birçok kişi Kaplan Yılı'nın ile şifa ve neşe getirmesini umuyor.

Çin astrolojisi, batı astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlıyor ancak kişinin burcunu bulmak için doğduğu ay yerine doğum yılı baz alınıyor. Latin astrolojisi, yıldız sistemlerini analiz ederken, Çin astrolojisi kişilik tanımlanımlamasında aralarında çeşitli güç ilişkileri bulunan hayvanlar baz alıyor. Hayvan sembolleri, 12 yıllık periyotlara işaret ediyor.

İşte doğum yılınıza göre Çin burcunuz ve kişilik özellikleriniz...

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 2

FARE BURCU

Yıllar: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912.

Kişilik özellikleri: Akıllı, uyumlu, pratik zekalı, çekici, sanatsal, girişken.

Fare yılında doğan ünlüler: Katy Perry (1984), Eminem (1972).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 3

ÖKÜZ BURCU

Yıllar: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913.

Kişilik özellikleri: Sadık, güvenilir, titiz, güçlü, makul, kararlı.

Öküz yılında doğan ünlüler: (1973), Wayne Rooney (1985), Barack Obama (1961).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 4

KAPLAN BURCU

Yıllar: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.

Kişilik özellikleri: Hırslı, cesur, iddialı, lider, özgüvenli, karizmatik.

Kaplan yılında doğan ünlüler: Leonardo DiCaprio (1974), Bill Murray (1950), 2. Elizabeth (1926).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 5

TAVŞAN BURCU

Yıllar: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915.

Kişilik özellikleri: Güvenilir, empatik, mütevazı, diplomatik, samimi, girişken, sevecen.

Tavşan yılında doğan ünlüler: Angelina Jolie (1975), Ozan Güven (1975), Mehmet Günsür (1975), Robin Williams (1951).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 6

EJDERHA BURCU

Yıllar: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916.

Kişilik özellikleri: Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik.

Ejderha yılında doğan ünlüler: Benedict Cumberbatch (1976), Keanu Reeves (1964).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 7

YILAN BURCU

Yıllar: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.

Kişilik özellikleri: Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli, kararlı.

Yılanın yılında doğan ünlüler: Taylor Swift (1989), Başak Parlak (1989).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 8

AT BURCU

Yıllar: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918.

Kişilik özellikleri: Uyumlu, sadık, cesur, hırslı, zeki, maceracı, güçlü.

Atlı yılında doğan ünlüler: Şeyma Subaşı (1990), Jennifer Lawrence (1990), Emma Watson (1990).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 9

KOYUN BURCU

Yıllar: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919.

Kişilik özellikleri: Zevkli, kurnaz, sıcak, şık, sevimli, sezgisel, hassas, sakin.

Koyun yılında doğan ünlüler: Serenay Sarıkaya (1991), Kristen Stewart (1991), Chris Pratt (1979), Bill Gates (1955).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 10

MAYMUN BURCU

Yıllar: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920.

Kişilik özellikleri: Pratik zekalı, büyüleyici, şanslı, uyumlu, parlak, çok yönlü, canlı, akıllı.

Maymun yılından doğan ünlüler: Kim Kardashian (1980), Hugh Jackman (1968), George Lucas (1944).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 11

HOROZ BURCU

Yıllar: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921.

Kişilik özellikleri: Dürüst, enerjik, akıllı, gösterişli, rahat, farklı, kendinden emin.

Horoz yılında doğan ünlüler: Büşra Develi (1993), Beyonce (1981), Jack Black (1969).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 12

KÖPEK BURCU

Yıllar: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922.

Kişilik özellikleri: Sadık, hoşsohbet, cesur, gayretli, istikrarlı, canlı, uyumlu, akıllı.

Köpek yılında doğan ünlüler: (1946), Matt Damon (1970), Michael Jackson (1958).

Çin astrolojisine göre hangi burçtansınız? (Çin burcu takvimi ve özellikleri nelerdir?) - 13

DOMUZ BURCU

Yıllar: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923.

Kişilik özellikleri: Saygın, hayırsever, kararlı, iyimser, samimi, girişken.

Domuz yılında doğan ünlüler: (1995), Kendall Jenner (1995).

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