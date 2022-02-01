Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey

Ay Yeni Yılı, Çin, Vietnam ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde kutlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyardan fazla insanın, dünyanın dört bir yanında şenliklere katılması bekleniyor. Bununla birlikte, geride kalan Öküz Yılı, Covid-19 pandemisine aşıları getirdi ve birçok kişi Kaplan Yılı'nın ile şifa ve neşe getirmesini umuyor.

Peki, kutlamalar kaç gün sürüyor? Kaplan Yılı neyi ifade ediyor? İşte Ay Yeni Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey...

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 10:27 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 11:14

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 1

AY YENİ YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yılın başlangıcı olarak 1 Ocak olan Gregoryen takviminden farklı olarak, Ay Yeni Yılı her zaman yılın  aynı günü başlamıyor. Bunun nedeni ise  takvimin ayın 12 evresine dayanması. Her ay yaklaşık 29 gün sürüyor bu yüzden bir yıl yaklaşık 354 gün olarak kabul ediliyor. 

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 2

Yeni Ay Yılı, bugün itibariyle başladı. Gelecek yıl ise 22 Ocak'ta başlayacak.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 3

AY YENİ YILI NE ANLAMA GELİYOR?

Tıpkı insanların her yıl 31 Aralık ve 1 Ocak'ı kutladıkları gibi, Ay Yeni Yılı da insanların geçmişi geride bırakmalarına ve yeni bir başlangıç ​​için sabırsızlanmalarına olanak tanıyor.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 4

San Francisco Üniversitesi Çin İş Araştırmaları Girişimi  yöneticisi Xiaohua Yang, "Tüm kötü şeyleri, kötü ruhları göndermek istiyoruz. Bu yeni bir başlangıç, bu yüzden şimdi onu yeni bir enerjiyle karşılıyoruz" dedi. Yang, aynı zamanda ailelerin büyük ziyafetler için bir araya gelme zamanı olduğunu sözlerine ekledi. 

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 5

AY YENİ YILI NE KADAR SÜRÜYOR?

Çin’de Ay Yeni Yılı kutlamaları 15 gün sürüyor. Son gün Bahar Feneri Festivali düzenleniyor. Vietnam’da Tết Nguyên Đán adıyla kutlanan bayram  bir hafta sürerken, Güney Kore'deki karşılığı Seollal üç gün sürüyor.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 6

Yang, ailelerin bu günlerin her birinde sürekli olarak birbirleriyle zaman geçirdiklerini belirterek, “Yılın büyük bir bölümünde insanlar çalışmak için çok fazla zaman harcıyor ve sevdiklerini göremiyor. Ay Yeni Yılı, bu durumun değişebileceği tek zaman. İşte o zaman yaşlılara saygı gösterirsiniz ve bu en önemlisidir. Uzaktaki akrabalar bile gelir” diye konuştu. 

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 7

KAPLAN YILI NEYİ TEMSİL EDİYOR? 

Her Ay yılı, 12 zodyak hayvanından oluşan bir döngü ile temsil ediliyor.  Bu yıl, 2010'dan beri ilk kez Kaplan Yılı oldu.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 8

Yang, "Kaplan genellikle cesaret ve güç ile  ilişkilendirilir" diyerek, kaplanın, özellikle Covid-19 pandemisinin ardından insanlara umut verebilecek canlandırıcı bir hayvan olarak görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 9

İNSANLAR AY YENİ YILINI NASIL KUTLUYOR?

Bu sene  pandemi esnasındaki ikinci Ay Yeni Yılı kutlanıyor. Ancak, bu yıl bazı yüz yüze halk şenlikleri de yapılacak.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 10

Yang, kötü ruhları uzak tutmanın başka bir yolunun da ışıkları açık bırakmak olduğunu vurgulayarak, gece boyunca insanların havai fişek atacağını söyledi.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 11

Öte yandan Yang, Yeni Ay Yılını kutlamayanları, karşılaşabilecekleri her türlü şenliği öğrenmeye ve katılmaya teşvik etti:

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 12

“Birbirimiz hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek,  o kadar barış içinde yaşayabiliriz” dedi.

Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 13
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 14
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 15
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 16
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 17
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 18
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 19
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 20
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 21
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 22
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 23
Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey - 24

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