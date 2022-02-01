Çin, Ay takvimine göre yeni yıla girdi: Kaplan Yılı hakkında bilinmesi gereken her şey

Yang, ailelerin bu günlerin her birinde sürekli olarak birbirleriyle zaman geçirdiklerini belirterek, “Yılın büyük bir bölümünde insanlar çalışmak için çok fazla zaman harcıyor ve sevdiklerini göremiyor. Ay Yeni Yılı, bu durumun değişebileceği tek zaman. İşte o zaman yaşlılara saygı gösterirsiniz ve bu en önemlisidir. Uzaktaki akrabalar bile gelir” diye konuştu.