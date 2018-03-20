Çin, Fransa’nın başkenti Paris’i birebir kopyaladı
ntv.com.tr
Eyfel Kulesi, tarih ve sanat müzeleri, ikonik yapılarıyla bilinen Fransa’nın başkenti Paris'in Çin’de bir kopyası olduğunu biliyor muydunuz? Fransız fotoğrafçı François Prost, Işıklar Şehri’nin birebir taklidi olan Çin’deki Tianducheng bölgesini fotoğraflayarak, iki kentin karşılaştırmasını yaptı.
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1Fransız fotoğrafçı François Prost, Paris’in Çin’deki kopyası Tianducherg şehrini ziyaret etti.
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Prost, Paris’teki Eyfel Kulesi, Zafer Takı, Champ de Mars, Pantheon, Louvre Müzesi gibi ikonik yerlerin birebir aynısının 6 bin kilometre uzağa inşa edildiği Çin kentini fotoğraflayarak, iki şehri birbiriyle kıyasladı.
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“Paris Sendromu” isimini verdiği çalışması hakkında konuşan fotoğrafçı, “ Mekanlar aynı görünüyor, ama tamamen farklı bağlamlarda yer alıyorlar. Fotoğrafları karşılaştırırken, kaybolduğunuzu hissediyorsunuz, hangisinin Paris hangisinin kopyası olduğunu anlayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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Çin’deki Paris “Tianducheng”, 2007 yılında Hangzhou kentinin banliyölerini düzenlemek amacıyla yapılan bir kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıktı.
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5Bölgenin 10 bin kişilik yaşam alanı kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
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