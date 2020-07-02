Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı

Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.

DHA 02.07.2020 - 07:54

Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı - 1

Çinli opera sanatçısı Liu Keqing (63), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzediği için sosyal medyayla başı dertte.

Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı - 2
Çinli sanatçı Keqing'in Çin liderine benzediği gerekçesiyle sansüre maruz kaldığı bildirildi.
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı - 3
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Çinli bariton, 2019'dan  sosyal medya hesabından kendi resimlerini ve videolarını paylaşan Keqing, sosyal medyada da sansür uygulandı.
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı - 4
Yaklaşık 41 bin takipçiye sahip olan Liu Keqing'in sansüre maruz kalmasının nedeninin,​Çin Devlet Başkanı Cinping’e benzemesi olduğu bildirildi.
Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı - 5
Keqing yaptığı açıklamada daha sonra hesabının kapatıldığını, sosyal medya yetkililerine kimlik bilgilerini göndererek açtırmaya çalıştığını ifade etti. Hesabının kapanma sebebi ise “sahte profil fotoğrafı” oldu.

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