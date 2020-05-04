Çin'de corona virüs salgını sonrası Çin Moda Haftası başladı

Corona virüs nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin'de, salgının kontrol altına alındığının duyurulmasının ardından, Çin Moda Haftası düzenlendi. Hayat normalleşmeye başlarken salgın tedbirlerinin elden bırakılmadığı Çin'de, moda haftası, tarihinde ilk kez seyircisiz yapıldı.

ntv.com.tr 04.05.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 12:38

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, tüm ülkeyi ve ardından dünyayı saran yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası Çin’de yeni bir normalleşme belirtisi baş gösterdi.

84 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu, bugüne dek 4643 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de katı karantina kurallarının gevşetildiği bu günlerde, 2020-2021 Çin Moda Haftası düzenlendi.

Başkent Pekin’de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.

Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde sosyal mesafe kuralı hem modeller hem de basın mensupları için uygulandı.

Çinli tasarımcı Peng Jing’in 2020-2021 koleksiyonunun tanıtıldığı defilede kulis çalışanları ve basın mensuplarının maske taktığı görüldü.

İşte corona virüs salgını sonrası düzenlenen ilk Çin Moda Haftası defilesinden yansıyanlar...

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