Çin'de corona virüs salgını sonrası Çin Moda Haftası başladı

ntv.com.tr 04.05.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 12:38
Çin’in Wuhan kentinde başlayan, tüm ülkeyi ve ardından dünyayı saran yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sonrası Çin’de yeni bir normalleşme belirtisi baş gösterdi.
84 binin üzerinde kişinin enfekte olduğu, bugüne dek 4643 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de katı karantina kurallarının gevşetildiği bu günlerde, 2020-2021 Çin Moda Haftası düzenlendi.
Başkent Pekin’de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.
Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde sosyal mesafe kuralı hem modeller hem de basın mensupları için uygulandı.
Çinli tasarımcı Peng Jing’in 2020-2021 koleksiyonunun tanıtıldığı defilede kulis çalışanları ve basın mensuplarının maske taktığı görüldü.