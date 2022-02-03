Çin'de meşale Jackie Chan'de

Pekin 2022, yarın yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Çin Seddi'ne ulaşan meşaleyi de dünyaca ünlü aktör Jackie Chan taşıdı. (Fotoğraflar: AFP)

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 16:24

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 1

Kış olimpiyat oyunları öncesinde meşaleyi taşıyanlar arasında yıldız oyuncu Jackie Chan de yer aldı.

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 2

67 yaşındaki oyuncu, "Bugün benim için gururlu bir gün. Bir Hong Konglu olarak olimpiyat ateşini taşımak bana gurur verdi" diye konuştu.

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 3

Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 4

Bunlar arasında 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 nokta yer alıyor.

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 5

Kış olimpiyat oyunları, Pekin'deki Kuş Yuvası Stadyumunda yapılacak açılış töreniyle başlayacak. 

Çin'de meşale Jackie Chan'de - 6

Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

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