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Cindy Crawford'la 1980’lere dönüş

ntv.com.tr

1980’lerin ünlü top modeli Cindy Crawford, reklam yüzü olduğu marka için modelliğe geri döndü.

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    1980’lı yılların rüzgar gibi esen süper modeli Cindy Crawford, Reserved markasının reklam yüzü oldu.

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    Ünlü model, Polonya markasının 2018 ilkbahar-yaz kampanyası için hem objektif hem de kamera karşısına geçti.

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    Gordon von Steiner’ın yönettiği reklam filminde, 52 yaşındaki Crawford, enerjik dansıyla büyük beğeni topladı.

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    Çekimlerde Crawford’a Stranger Things dizisinin 23 yaşındaki yıldızı Dacre Montgomery de eşlik etti.

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    Koleksiyonu tanıtan görüntülerde 80’ler esintisinin yer alması dikkat çekti.

    İşte Cindy'li çekimden yansıyanlar...

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