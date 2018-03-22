Cindy Crawford'la 1980’lere dönüş
ntv.com.tr
1980’lerin ünlü top modeli Cindy Crawford, reklam yüzü olduğu marka için modelliğe geri döndü.
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1980’lı yılların rüzgar gibi esen süper modeli Cindy Crawford, Reserved markasının reklam yüzü oldu.
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Ünlü model, Polonya markasının 2018 ilkbahar-yaz kampanyası için hem objektif hem de kamera karşısına geçti.
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Gordon von Steiner’ın yönettiği reklam filminde, 52 yaşındaki Crawford, enerjik dansıyla büyük beğeni topladı.
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Çekimlerde Crawford’a Stranger Things dizisinin 23 yaşındaki yıldızı Dacre Montgomery de eşlik etti.
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Koleksiyonu tanıtan görüntülerde 80’ler esintisinin yer alması dikkat çekti.
İşte Cindy'li çekimden yansıyanlar...
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