Cinsel ilişki sıklığı bebeğin cinsiyetini etkiler mi? Cambridge profesörü açıkladı

"Bir kadının erkek veya kız çocuk sahibi olma şansı, aslında adet döngüsünün hangi aşamasında gebe kaldığına bağlı olarak değişir" diyen Fry, erken dönemde gebe kalan kadınların erkek bebek sahibi olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Bu durumun hormonal ya da asidik değişikliklerden kaynaklanabileceğini belirten uzman isim, serviksin ortamını değiştirerek erkek bebek oluşumuna neden olan Y kromozomunu taşıyan spermlerin yumurtaya ulaşma şansını artırdığını tahmin ediyor.



