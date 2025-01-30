Cinsel ilişki sıklığı bebeğin cinsiyetini etkiler mi? Cambridge profesörü açıkladı
İngiliz Profesör Hannah Fry, çiftler arasındaki cinsel ilişki sıklığının, bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olabileceğini sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü matematikçi, daha kısa zaman aralıklarıyla cinsel birliktelik yaşayan çiftlerin, erkek çocuk sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade etti.
Hannah Fry, dünya savaşlarının ardından artışa geçen erkek bebek sayısının da bu durumla açıklanabileceğini söylüyor.
40 yaşındaki matematikçi, İngiltere'de doğan erkek ve kız çocuklarının oranını gösteren grafiğe dikkat çekerek, bu artışın Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1919’da, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise 1945’te belirgin bir şekilde görüldüğünü belirtti.