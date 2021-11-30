Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

ABD'li şarkıcı Marilyn Manson'ın cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili hukuki sorunları sürüyor. Polis, 52 yaşındaki müzisyenin Los Angeles'taki evi için pazartesi günü bir arama emri çıkardıklarını ve o sabah bir arama yaptıklarını doğruladı.

Sputnik'in haberine göre, aramanın, 3 kez Altın Küre adayı olan Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanan Manson hakkında devam eden soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi.