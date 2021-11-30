Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

Los Angeles emniyet güçleri, dün sabah saatlerinde, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ABD'li müzisyen Marilyn Manson'ın evinde arama yaptıklarını açıkladı.

Haberler 30.11.2021 - 15:41

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını - 1

ABD'li şarkıcı Marilyn Manson'ın cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili hukuki sorunları sürüyor. Polis, 52 yaşındaki müzisyenin Los Angeles'taki evi için pazartesi günü bir arama emri çıkardıklarını ve o sabah bir arama yaptıklarını doğruladı.

Sputnik'in haberine göre, aramanın, 3 kez Altın Küre adayı olan Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanan Manson hakkında devam eden soruşturmalarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını - 2

Dedektiflerin, savcılığa getirilmeden önce incelemeye sunulacak medya depolama birimlerine ve sabit disklere zorla girdiklerini ve el koyduğunu ilk bildiren TMZ'ye göre, pazartesi günkü baskın sırasında Manson evde değildi.

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını - 3

Manson şu anda, eski kız arkadaşı Ashley Morgan Smithline ve Game of Thrones oyuncusu Esmé Bianco da dahil olmak üzere, kendisi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların açmış olduğu 3 ayrı davayla karşı karşıya.

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını - 4

Daha önce ABD'li müzisyen, kendisi hakkındaki tüm cinsel saldırı ve fiziksel taciz iddialarını inkar etmişti.

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını - 5

"KORKUNÇ ÇARPITMALAR"

Manson, daha önce Instagram'da kendisine yöneltilen suçlamalara değinerek, 'yakın ilişkilerinin her zaman benzer düşünen ortaklarla tamamen rızaya dayalı olduğunu' söylemiş ve kadınların iddialarını 'gerçekliğin korkunç çarpıtmaları' olarak nitelendirmişti.

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