"Cinsel saldırı" suçundan dava açılan ünlü oyuncu Efecan Şenolsun'dan açıklama

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"Cinsel saldırı" ve "hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Efecan Şenolsun 'dan geldi. Şenolsun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaşamayanlar setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz."

2 "Setteki oyuncu meslektaşlarım ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir. 2 kişinin ifadesinin savcılık makamı nezdinde “şüpheye mahal vermesi sebebiyle” ceza davası ikame edilmiştir. Hukuksal olarak “olağan süreç” devam etmektedir."





3 "İddianamedeki ifadelerin asılsızlığını yargı sürecinde ortaya çıkaracağım. Gerçekte var olmayan bu iddiaları yargı mercileri de tespit edecektir. Ayrıca hakkımda çıkan bazı haberlerde, iddianamede 7 ile 17 yıl arası hapis istendiği gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır ve asılsızdır."







4 "Bilinçli bir yönlendirme ile kamuoyu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Yargı süreci tamamlanana kadar kamuoyu ve değerli basın mensupları olmak üzere herkesin hassasiyetini rica etmekteyim."





5 "Böylesine hayati bir konuda hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve kişilik hakkıma saldıranlar ile ilgili konuyu yargıya taşıyacağımı belirtmek isterim. Adaletin tecelli edeceğine inancım sonsuzdur."