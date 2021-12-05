Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim

Açıklama yapan Chris Cuomo “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN’de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım” dedi.





