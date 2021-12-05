Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim

ABD’de cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun CNN’deki işinden kovulan kardeşi Chris Cuomo, açıklama yaptı. Ünlü haber sunucusu “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım” dedi.

Haberler - DHA 05.12.2021 - 12:36

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim - 1

Ünlü sunucu Chris Cuomo’nun CNN’deki işi, abisine cinsel taciz suçlamalarında aklamak için yardımcı olduğu öne sürülerek önce askıya alınmış ve bu hafta sonu işinden kovulduğu açıklanmıştı. 

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim - 2

CNN yaptığı açıklamada Chris Cuomo'nun ağabeyinin savunmasına katılımının kapsamı hakkında ‘ek bilgilerin’ ortaya çıktığını belirtmişti.

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim - 3

Açıklama yapan Chris Cuomo “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN’de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım” dedi.


Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim - 4

Eski valisi Andrew Cuomo, kendisiyle çalışan 11 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandıktan sonra valilik görevinden ayılmıştı.

Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo'yu savunduğu için kovulan Chris Cuomo: Görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim - 5

Demokrat partili Cuomo ailesi ABD siyasetinde siyasetçi yetiştiren bir aile olarak biliniyor. Andrew Cuomo, New York valisi olarak art arda 3 dönem seçilerek vali oldu ve baba Mario Cuomo, 1983 ile 1994 arasında 3 defa New York valisi olarak seçildi.

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