Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey
Cinsellik, partnerler arasındaki bağı güçlendirebileceği gibi bu bağın, hasar almasına da neden olabilir. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uzun yıllardır cinsel terapistlik yapan Vanessa Marin, ''Partnerime asla yapmam'' dediği 4 hatayı sıraladı. Uzman ismin saydığı hatalar arasında, partneri suçlayıcı bir tavır takınmak ve yetersiz iletişim yer aldı.
Sosyal medyada cinsel ilişki tavsiyeleri veren ABD'li terapist Vanessa Marin, partnerler arasındaki iletişimde saygı ve empatinin ön planda olması gerektiğine dikkat çekiyor.