Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey

Cinsellik, partnerler arasındaki bağı güçlendirebileceği gibi bu bağın, hasar almasına da neden olabilir. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uzun yıllardır cinsel terapistlik yapan Vanessa Marin, ''Partnerime asla yapmam'' dediği 4 hatayı sıraladı. Uzman ismin saydığı hatalar arasında, partneri suçlayıcı bir tavır takınmak ve yetersiz iletişim yer aldı.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 1

Sosyal medyada cinsel ilişki tavsiyeleri veren ABD'li terapist Vanessa Marin, partnerler arasındaki iletişimde saygı ve empatinin ön planda olması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 2

20 yılı aşkın süredir sayısız çifte danışmanlık yaptığını belirten Marin, ''Bu süre zarfında 'ilişkilerimde asla yapmam' dediğim bazı hatalarla yüzleştim'' dedi.

Marin, ''Eğer partnerinizle cinsel ilişki yaşamak istiyorsanız, bunu onun başlatmasını beklemeyin. İlk adımı atmak, sizi zayıf hissettiriyorsa büyük bir yanılgıya düştüğünüzü söylemem gerek. Cinselliği başlatma sorumluluğunu bazen kadın da almalı'' ifadelerini kullandı.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 3

Birçok ankette erkeklerin cinsel ilişkiyi kadınlardan daha fazla başlattığı görülse de, Marin, bu dinamiği değiştirmek gerektiğini belirtiyor. ABD'li uzman, ''Erkek cinsellik yaşamak istemiyorsa, onu sakın suçlamayın, bu aranızdaki bağa zarar verecektir'' dedi.

Evlilik terapisti Azizeh Rezaiyan, cinsel ilişkide eşlere saygı göstermenin önemli olduğunu, aksi takdirde cinselliğin olumsuz duygularla ilişkilendirilebileceğini öne sürüyor. Rezaiyan, ''Eşinizin sizi aldattığını ya da ilgi göstermediğini varsaymak yerine ona anlayış gösterin'' önerisinde bulundu.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 4

Vanessa Marin, bir diğer önemli hatanın da partnerinin duygularını incitmekten korktuğu için yatakta ne istediği konusunda sessiz kalmak olduğunu açıklıyor. Lisanslı danışman Suzanne Degges-White, cinsel ihtiyaçlar hakkında açık iletişim kurmanın ilişkinin gelişmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 5

İletişim uzmanı Jennifer Gill Rosier ve psikolog James Tyler ise cinsel ilişki hakkında konuşmanın çiftler arasındaki yakınlık duygusunu artırabileceğini ifade ediyor. Ancak, bu konuşmalar yanlış anlaşılmalarla da sonuçlanabilir ve çiftler arasında çatışmalar çıkabilir.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 6

Degges-White, cinsel konuları yalnızca yatak odasında değil, sağlıklı bir şekilde tartışacak tarafsız bir alan yaratmanın önemine de dikkat çekiyor. Cinsel sorunları konuşmak, çiftlerin ilişkilerinde daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 7

Vanessa Marin, partnerlere yönelik suçlayıcı bir dil kullanmanın ilişkinin zedelenmesine yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bu tür suçlamaların kontrolcü davranışlar olarak algılanabileceğini ve bunun da çiftler arasındaki duygusal mesafeyi artırabileceğini ifade ediyor.

Cinsel terapist açıkladı: Partnerime asla yapmayacağım 4 şey - 8

Lisanslı terapist Sara Makin, suçlamaların ilişkide güveni sarsabileceğini, partnerin kendisini kötü hissetmemek için duygusal olarak uzaklaşabileceğini söylüyor. Uzmanlar, partnerinizle sınırları ve beklentileri sağlıklı bir şekilde tartışmanın, ilişkinizin zamanla daha destekleyici ve şefkatli bir hal almasını sağlayacağını öne sürüyor.

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