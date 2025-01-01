Cinsel terapist yatak odasında yapılan 4 hatayı açıkladı

Birçok ankette erkeklerin cinsel ilişkiyi kadınlardan daha fazla başlattığı görülse de, Marin, bu dinamiği değiştirmek gerektiğini belirtiyor. ABD'li uzman, ''Erkek cinsellik yaşamak istemiyorsa, onu sakın suçlamayın, bu aranızdaki bağa zarar verecektir'' dedi.

Evlilik terapisti Azizeh Rezaiyan, cinsel ilişkide eşlere saygı göstermenin önemli olduğunu, aksi takdirde cinselliğin olumsuz duygularla ilişkilendirilebileceğini öne sürüyor. Rezaiyan, ''Eşinizin sizi aldattığını ya da ilgi göstermediğini varsaymak yerine ona anlayış gösterin'' önerisinde bulundu.