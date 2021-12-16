Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı

Bu açıklama, Bakan Elisabeth Moreno'nun BFM TV'ye güzellik yarışmasının kurallarının "gerici" olduğunu söylemesini takiben geldi.

Leyre'den bahseden Moreno, onu "harikulade" ve "yüce gönüllü" diye niteledi.

Moreno, "Hayatı üzerinde güç sahibi olduğunu söylediğini duydum ve onun için feminist olmak bu demekti, ben de tamamen katılıyorum. Arzulamamız gereken şey bu" dedi.