Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı

Fransa'da güzellik yarışmasına katılacak yarışmacıların bekar, 170 santimetreden uzun ve 25 yaşın altında olması gerekiyor. 2022 Miss France Güzeli Diana Leyre, ülkenin cinsiyet eşitliği bakanının yarışma kurallarını "gerici" ve demode diye nitelemesinin ardından, feminist olduğu çıkışını yaptı.

Haberler 16.12.2021 - 09:53

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 1

Yeni taç giyen Miss France Güzeli Diane Leyre, ülkenin cinsiyet eşitliği bakanının yarışma kurallarını "gerici" ve demode diye nitelemesinin ardından, feminist olduğu konusunda ısrar ediyor.

Independent'in haberine göre, 11 Aralık Cumartesi günü kazandığı zaferin ardından konuşan 24 yaşındaki Diane Leyre "hem Miss France hem de feminist olunabileceğini göstermek istediğini" söyledi.

Leyre, "Benim için feminist olmak, ne istediğime karar vermektir" dedi.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 2

Bu açıklama, Bakan Elisabeth Moreno'nun BFM TV'ye güzellik yarışmasının kurallarının "gerici" olduğunu söylemesini takiben geldi.

Leyre'den bahseden Moreno, onu "harikulade" ve "yüce gönüllü" diye niteledi.

Moreno, "Hayatı üzerinde güç sahibi olduğunu söylediğini duydum ve onun için feminist olmak bu demekti, ben de tamamen katılıyorum. Arzulamamız gereken şey bu" dedi.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 3

Fakat bakan, yarışma kurallarının "2021'e uyum sağlayacak" şekilde değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Kurallara göre yarışmacıların bekar, 170 santimetreden uzun ve 25 yaşın altında olması gerekiyor.

Moreno "Yarışma 100 yıldır yapılıyor, Fransa'nın zarafeti olarak övülüyor ve gerici olduğunu düşündüğüm şey yarışmanın kendisi değil, kuralları" dedi.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 4

Leyre, "Miss France neden alaycı olamaz? Miss France, meme kanserine dikkat çekmek için neden üstsüz poz vermiyor? Artık daha iyi anlıyorum. Birçok kadının hayal kurmasını sağladığı ve Fransızların gözlerini parlattığı için yarışmak istediğimizi anlayabiliyorum. Fakat asıl mesele bu kuralları 2021'e uyum sağlayacakları şekilde değiştirebilmemizdir" diye konuştu.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 5

Ekimde CNN, Fransız feminist grup Osez le féminisme'nin, giriş koşulları nedeniyle yarışmanın organizatörü Endemol Production'a dava açtığını bildirmişti.

Grup, yarışmacıların yarışmanın bir parçası olarak iş üstlendiğini ve Fransız iş hukuku kapsamında ayrımcılığa karşı korunmaları gerektiğini söylemişti.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı'nın "gerici" diye nitelediği yarışmayı kazanan Fransa Güzeli'nden "Ben feministim" çıkışı - 6

Osez le féminisme, yaptığı açıklamada, "Kadınları ekonomik kazanç için sömürmenin ötesinde bu yarışma, onu suçlu bulan yasaları ihlal ederek toplumun tamamında olumsuz ve geriletici bir etkiye sahiptir" ifadelerine yer vermişti.

Endemol Production'ın nihayet cinsiyetçi maddelerin tamamını yönetmeliklerinden kaldırmasının zamanı geldi.

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