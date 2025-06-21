Çıplak ayakla yürümek sağlıklı mı? Hiç kimsenin size söylemediği 4 şey

ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

Ayak ve Bilek Güçlendirme: Ortopedik problemi olmayan bireylerde yalınayak yürüyüş, ayak ve bilek kaslarının güçlenmesini destekliyor. 2021 yılında yapılan bir araştırma, destekleyici ayakkabılardan minimal ayakkabılara geçen kişilerin ayak güçlerinde altı ay içinde %57,4 oranında artış olduğunu gösterdi.



Stres ve İltihap Azaltma: Çıplak ayakla doğrudan temas, vücudu Dünya’nın yüzeyindeki elektronlarla besleyerek serbest radikalleri nötralize ediyor. Bu da oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltarak stres seviyelerinin düşmesine katkı sağlıyor.



Daha İyi Uyku Kalitesi: Düzenli topraklama, serotonin üretimini artırarak uyku düzeninin iyileşmesine yardımcı oluyor. National Library of Medicine’de yayımlanan bir çalışmada, 12 hafta boyunca haftada dört kez 40 dakika yalınayak yürüyen ergenlerde bilişsel hız ve konsantrasyon artışı gözlendi.





