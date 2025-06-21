Çıplak ayakla yürümek sağlıklı mı? Hiç kimsenin size söylemediği 4 şey
Yürüyüş, sağlık için en yararlı fiziksel aktivitelerden biri olarak uzun zamandır biliniyor. Ancak, çıplak ayakla yürüyüşün bu faydaları daha da artırdığı son dönemde yapılan araştırmalarla gündeme geliyor.
“Topraklama” olarak adlandırılan ve insanların doğal veya yapay yüzeylerde çıplak ayakla yürümesiyle gerçekleştirilen bu uygulamanın, bedenin Dünya’nın doğal elektrik yükleriyle bağlantı kurmasını sağlayarak sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtiliyor.