Çirkin başlıyor. Karataş ailesinin karanlık dünyası ve Hisarlı Mahallesi dikkat çekecek
27.03.2026 13:50
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin"in ekran macerası pazar akşamı başlıyor. Dizide, Karataş ailesinin karanlık dünyası ve Hisarlı Mahallesi'nin kadınları dikkat çekecek.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı "Çirkin" izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. 29 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizide, Karataş ailesi ve Hisarlı Mahallesi'nin kadınları öne çıkıyor.
KARATAŞ AİLESİNDE FARKLI KARAKTERLER BİR ARADA
Farklı karakterlerin bir araya geldiği ve dengelerin sürekli değiştiği bir aile yapısıyla dikkat çeken Karataş ailesinde; Ökkeş Karataş’ın kızı Lale ile yeni eşi Hande arasında ipler gerilecek.
Çirkin'de Ökkeş Karataş'a usta oyuncu Çetin Tekindor, Ökkeş'in kızı Lale'ye Başak Gümülcinelioğlu, oğlu Engin'e Baran Bölükbaşı hayat verirken; yeni eş Hande'yi ise Gözde Kansu canlandıracak.
ÖKKEŞ KARATAŞ- ÇETİN TEKİNDOR
Adana’dan İstanbul’a uzanan, sert bir hayatın içinden gelerek büyük bir güç ve servet elde eden Ökkeş Karataş, istediğini almak için her şeyi göze alabilen bir adamdır. İş dünyasında kurduğu imparatorluğu ayakta tutarken, ailesiyle yaşadığı çatışmalar onun en büyük sınavına dönüşecektir.
LALE KARATAŞ- BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU
Ökkeş’in kızı Lale ise ayrıcalıklı bir hayat içinde büyümüş olsa da ailesinde yaşanan kırılmalar onu sert ve hırslı bir kadına dönüştürmüştür. Güçlü olmayı seçen Lale için hayat bir mücadeledir. Hande’nin Karataş ailesine girmesi ise onun için bitmeyen bir hesaplaşmanın başlangıcı olur.
ENGİN KARATAŞ- BARAN BÖLÜKBAŞI
Babasının beklentilerini karşılamakta zorlanan kırılgan bir karakter olan ve onun gölgesinde büyüyen Engin, hayatında ilk kez kendini güçlü hissettiren şeyleri keşfederken hem aile içinde hem de kendi içinde büyük bir mücadele verir.
HANDE GÖRGÜN KARATAŞ-GÖZDE KANSU
Kulüp sahnelerinden Karataş Köşkü’ne uzanan bir yolculuğun kahramanı olan Hande, hayallerine ulaşmak için her şeyi göze alan bir kadındır. Ökkeş’le evlenerek Karataş ailesine giren Hande, köşkteki yerini korumak ve gücünü sağlamlaştırmak için özellikle Lale ile büyük bir mücadeleye girecektir.
HİSARLI MAHALLESİ'NİN KADINLARI
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizide; Hisarlı Mahallesi'nde de genç kızların hayalleri ile Cennet'in sert gerçekleri arasındaki çatışma da ekrana taşınacak.
Çirkin'de Cennet'e usta oyuncu Nur Sürer, Cennet'in büyük kızı Nehir'e Sema Gültekin, küçük kızı Yaren'e Eylül Ersöz hayat verirken, Meryem'in yakın dostu Seher'i de Buse Badurlar oynayacak.
CENNET- NUR SÜRER
Yaren, Nehir ve Kadir’in annesi olan Cennet, Hisarlı Mahallesi’nde güçlü ve sözünü sakınmayan bir kadındır. Ailesini küçük yaşta kaybeden Meryem’e evini açarak ona sahip çıkar. Hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ailesini ayakta tutmaya çalışır.
NEHİR-SEMA GÜLTEKİN
Yaren’in ablası Nehir; hırslı, zeki ve gözü kara bir karakterdir. Mahallenin sınırlarını aşarak hayalini kurduğu ışıltılı hayata ulaşmak ister. Bu hayalin peşinden giderken kendini büyük bir aşkın ve tehlikeli sırların içinde bulur.
YAREN-EYLÜL ERSÖZ
Cennet’in kızı ve Kadir’in kız kardeşi olan Yaren, yumuşak kalbi ve iyi niyetiyle öne çıkan bir genç kadındır. Gizli bir aşkın peşinden giderken, hayatını değiştirecek bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
SEHER- BUSE BADURLAR
Mahallenin en cesur ve renkli karakterlerinden biri olan Seher, Meryem’in en yakın dostudur. Lafını sakınmayan ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Seher, dostlukları uğruna her şeyi göze alabilecek biridir. Hayatı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan bir aşkla bambaşka bir yöne savrulacaktır.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı ”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı Star'da.