Çirkin başlıyor. Karataş ailesinin karanlık dünyası ve Hisarlı Mahallesi dikkat çekecek

ÖKKEŞ KARATAŞ- ÇETİN TEKİNDOR

Adana’dan İstanbul’a uzanan, sert bir hayatın içinden gelerek büyük bir güç ve servet elde eden Ökkeş Karataş, istediğini almak için her şeyi göze alabilen bir adamdır. İş dünyasında kurduğu imparatorluğu ayakta tutarken, ailesiyle yaşadığı çatışmalar onun en büyük sınavına dönüşecektir.

LALE KARATAŞ- BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU

Ökkeş’in kızı Lale ise ayrıcalıklı bir hayat içinde büyümüş olsa da ailesinde yaşanan kırılmalar onu sert ve hırslı bir kadına dönüştürmüştür. Güçlü olmayı seçen Lale için hayat bir mücadeledir. Hande’nin Karataş ailesine girmesi ise onun için bitmeyen bir hesaplaşmanın başlangıcı olur.

ENGİN KARATAŞ- BARAN BÖLÜKBAŞI

Babasının beklentilerini karşılamakta zorlanan kırılgan bir karakter olan ve onun gölgesinde büyüyen Engin, hayatında ilk kez kendini güçlü hissettiren şeyleri keşfederken hem aile içinde hem de kendi içinde büyük bir mücadele verir.

HANDE GÖRGÜN KARATAŞ-GÖZDE KANSU

Kulüp sahnelerinden Karataş Köşkü’ne uzanan bir yolculuğun kahramanı olan Hande, hayallerine ulaşmak için her şeyi göze alan bir kadındır. Ökkeş’le evlenerek Karataş ailesine giren Hande, köşkteki yerini korumak ve gücünü sağlamlaştırmak için özellikle Lale ile büyük bir mücadeleye girecektir.