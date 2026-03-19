Çirkin dizisi için bekleyiş sürüyor. Çağlar Ertuğrul rolünü anlattı
19.03.2026 15:42
NTV - Haber Merkezi
Star ekranlarının yeni dizisi "Çirkin" ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Çağlar Ertuğrul, heyecanını aktardı ve rolüyle ilgili ilk kez konuştu.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Kadir Tunalı karakteri merak ediliyor.
Çocukluğu büyük adam olma hayalleriyle ve İstanbul’un sert sokaklarında hayatta kalma mücadelesiyle geçmiş bir adam olan Kadir Tunalı, yaşadığı zorluklar yüzünden erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.
"KADİR İNATÇI VE EĞLENCELİ BİRİ"
Adaletin çalışarak değil, kendi kurallarını koyarak kazanılacağını acı tecrübelerle öğrenen Kadir, Ökkeş’e (Çetin Tekindor) olan sadakatiyle onun sağ kolu olmayı başarır. Kadir’in hayatını adadığı kulüp, onun için sadece bir iş yeri değil, tırnaklarını kazıyarak yükseldiği kalesidir.
38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul da dizideki karakteriyle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, “Kadir, ‘Başarıya giden her yol mübahtır’ diyen ama sürekli içinde vicdan kavgası veren, eğlenceli ve inatçı bir kul” dedi.
“Proje zaten çok güzel yazılmış” diyen Çağlar Ertuğrul, “Senaristlerimiz Özlem ve Nil Hanım’ı tebrik ederim. Ama Fırat Bey, Burcu ve Merve Hoca’nın hevesi ve hayal gücü beni projeye daha da bağladı. Star’da başarılı bir dizi geçmişim oldu. Güzel bir iş çıkarıyoruz ve eminim izleyici ‘Çirkin’i de sahiplenecek” ifadelerini kulandı.
Ünlü oyuncu, daha önce de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan “Kurt Seyit ve Şura”, “Medcezir”'de yardımcı oyuncu olarak, “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde ise başrolde yer almıştı.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu alan "Çirkin" dizisinin kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin” dizisi, çok yakında Star’da.