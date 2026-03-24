Çirkin dizisine geri sayım. Yayın günü ve tarihi belli oldu
24.03.2026 09:35
Son Güncelleme: 24.03.2026 09:36
Tuğba Öztürk
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Çirkin" için geri sayım başladı. Tanıtımlarıyla merak uyandıran Çirkin'in yayın günü ve tarihi belli oldu.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. “Çirkin” lakaplı Meryem adlı bir kadının hikayesini anlatacak olan ve tanıtımlarıyla dikkat çeken "Çirkin" izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Duygusu yüksek hikâyesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan "Çirkin" dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.
29 MART PAZAR AKŞAMI BAŞLIYOR
Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği "Çirkin" dizisi, 29 Mart Pazar akşamı başlıyor. Merakla beklenen "Çirkin" dizisinin ilk bölümünde; Kadir’in, “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı beklenmedik evlenme teklifi, büyük bir krizin fitilini ateşlerken; Karataş ailesinde Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı dengeleri altüst edecek.
"GÜZEL BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"
Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul canlandırdıkları karakterlerle ilgili konuşmuştu.
Dizide Meryem'i oynayan Ak, "Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, Meryem'in her durumda samimi olduğunu ve izleyenlerin onu anlayabileceğini söylemişti.
Çirkin'de Kadir Tunalı'yı oynayan Çağlar Ertuğrul ise rolü için "Kadir, ‘Başarıya giden her yol mübahtır’ diyen ama sürekli içinde vicdan kavgası veren, eğlenceli ve inatçı bir kul" şeklinde konuşmuştu. 38 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir iş çıkarıyoruz ve eminim izleyici ‘Çirkin’i de sahiplenecek” demişti.
ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?
"Çirkin" dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu alan "Çirkin" dizisi ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de Star'da...