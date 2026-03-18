Çirkin dizisinin başrolü Derya Pınar Ak: "Meryem çok gerçek bir karakter"
18.03.2026 16:29
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Çirkin" için geri sayım sürüyor. Dizide Meryem karakterini canlandıracak olan Derya Pınar Ak, rolüyle ilgili ilk kez konuştu.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu "Çirkin" dizisi için heyecan dorukta. Çekimleri devam eden ve başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı dizide Meryem karakterine hayat veren ve rolü için bambaşka bir görünüme bürünen 22 yaşındaki Derya Pınar Ak, rolünü ilk kez anlattı.
"EKİPTEKİ HERKES ÇOK TATLI"
"Çirkin" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, yeni bir projeye başlamanın kendisi için çok özel ve heyecan verici olduğunu söyledi.
Derya Pınar Ak, "Senaryoyu okuduğumda Meryem’i oynamayı çok istemiştim. Onun hikâyesini anlatacak olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.
Çok özel bir ekiple çalıştığını ifade eden Derya Pınar Ak, "Yönetmenimiz ve ekipteki herkes çok tatlı, çok samimi. Onlarla aynı dünyayı kuruyor olmak süreci daha da keyifli hale getiriyor" şeklinde konuştu.
"MERYEM'İN HİKÂYESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Dizide Meryem'i oynayan Ak, "Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Meryem'in çok gerçek bir karakter olduğundan bahseden genç oyuncu, "Meryem bazen çok güçlü, bazen çok kırılgan olabiliyor ama her durumda samimi bir karakter. Meryem’in yaşadıklarını izlerken herkesin bir noktada onu anlayacağını ve empati kuracağını düşünüyorum" dedi.
Derya Pınar Ak’ın rolü için geçirdiği değişim ve Meryem’in dönüşümü ise şimdiden merakla bekleniyor.
Meryem’in çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu alan "Çirkin" dizisinin kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Hazırlıkları devam eden ve yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken “Çirkin” dizisi çok yakında Star TV'de…