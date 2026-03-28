Çirkin ilk bölümde neler olacak? Kadir'in teklifi Meryem'in dünyasını değiştiriyor
28.03.2026 13:09
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi Çirkin, 29 Mart akşamı başlıyor. İlk bölüme, Kadir'in evlenme teklifi sonrası Meryem'in yaşadığı heyecan damga vuracak.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”, 29 Mart Pazar akşamı başlıyor.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizisinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme alıyor.
Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi "Çirkin'in ilk bölümünün konusu şöyle;
Ailesini kaybettikten sonra annesinin yakını Cennet’in yanında, köyde kendi hâlinde bir hayat süren Meryem, yıllardır “Çirkin” lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Küçük yaşta evden ayrılan Cennet’in oğlu Kadir’e çocukluğundan beri hayran olan Meryem’in dünyası, Kadir’in beklenmedik evlilik teklifiyle bir anda değişir.
Baskıcı ve katı kuralları olan Cennet, Kadir’in bu hamlesine sert tepki gösterirken, Meryem de onun öfkesinden nasibini alır.
Kadir ise bir yandan hem patronu hem de babası gibi gördüğü Ökkeş Karataş’ın işlerinin başında olmak, diğer yandan da onun kızı Lale ile olan ilişkisine zarar vermeden hayatını sürdürmek zorundadır. Kadir’in evlilik teklifinin arkasındaki asıl sebep nedir?
Meryem, hayatının en mutlu günlerini yaşayacağını düşünürken kendini karmaşık bir oyunun içinde mi bulacaktır? Lale ile Kadir’in ilişkisi nasıl bir yola girecek?
ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?
Çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar 20.00’de Star’da.