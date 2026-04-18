Çirkin yeni bölümde neler olacak? Kadir'in zorlu sınavı
18.04.2026 12:36
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin", 19 Nisan Pazar akşamı dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme, Kadir'in zor anları damga vuracak.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”, yeni bölümleriyle pazar akşamlarına damga vuruyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği dizi, bu hafta dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin” dizisi, Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu ediyor.
19 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek “Çirkin”in dördüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Meryem’in Kadir için kendini feda etmesi ve Kadir’in Meryem’i korumak adına suçu üstlenmesi, ikili arasındaki bağın kuvvetlenmesine neden olur.
Meryem, Kadir’in kendisi yüzünden hapse girmesine engel olmak isterken, Lale’nin elindeki gizli kayıtlar onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirir.
Kadir ve Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır, Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda rastladığı bir kareyle gün yüzüne çıkar. İhaneti en büyük günah sayan Ökkeş’in karşısına çıkan Kadir, Tarık’ın gerçekleri itiraf etmesi için tanıdığı süre dolarken hayatının en zorlu sınavını verir.
Çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Öte yandan hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Çirkin” dizisi, ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizi, Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'u usta oyuncular Çetin Tekindor ile Nur Sürer'le buluşturuyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, dördüncü bölümüyle 19 Nisan Pazar 20.00’de Star’da.