Çirkin'de Kadir için zor günler. Ökkeş geçmişin ve paranın peşine düşüyor
11.04.2026 13:24
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çirkin, 12 Nisan Pazar akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme, Ökkeş'in Kadir'in peşine düşmesi damga vuracak.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”in ekran yolculuğu 29 Mart Pazar akşamı başladı. Bu hafta üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Çirkin” heyecanla bekleniyor.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizisinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme alıyor.
12 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek Çirkin’in üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Kadir ve Lale’nin düğün ilanıyla sarsılan Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak için tehlikeli bir yola sürüklenir. Kadir’in Meryem’le para için evlendiği gerçeğinin ortaya çıkması ise Cennet’in sağlığını ve aile içindeki dengeleri altüst eder.
Kadir Tunalı'nın kulübe ortak olmasını ve aileye girmesini hazmedemeyen Ferhat, onu bitirmek için kanlı bir plan hazırlar. Ökkeş Karataş ise sarsılan güveninin ardından Kadir’in geçmişine dair sırların ve paranın asıl kaynağının peşine düşer.
ÇİRKİN OYUNCU KADROSU
Çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin, üçüncü bölümüyle 12 Nisan Pazar 20.00’de Star’da.