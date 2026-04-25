Çirkin'de Kadir ile Meryem'in sırrı ortaya çıkacak mı?
25.04.2026 08:45
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi "Çirkin"in bu haftaki beşinci bölümü için heyecan dorukta. Yeni bölümde; Ökkeş'in Meryem hamlesi ve Kadir'in kıskançlığı dikkat çekecek.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”, yeni bölümleriyle pazar akşamlarına damga vuruyor. Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı "Çirkin" dizisi bu hafta beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle çok beğeniliyor.
26 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek “Çirkin”in beşinci bölümünün konusu ise şöyle;
Ferhat’ın yaptığı hamle Kadir’i zor durumda bırakırken, Cennet’ten gelen tepkiyle birlikte Kadir iyice köşeye sıkışır. Meryem, Ferhat’ın geçmişindeki en derin yaralara dokunurken; Ferhat ise kaçırdığı Meryem’in masumiyeti karşısında beklemediği bir vicdan muhasebesine girer.
Sadakatin bedelini Kadir’e unutamayacağı bir dersle gösteren Ökkeş, Engin’i yola getireceğine inandığı Meryem’i kendi ailesine dahil etmek için ilk adımı atar. Ancak Ökkeş’in bu hamlesi, Kadir’i beklenmedik bir kıskançlığa sürükler.
Öte yandan Kadir ve Meryem’in gizli evliliği, Lale’nin hesap sormak için geldiği o anda, Cennet’in dudaklarından dökülecek tek bir cümleyle ifşa olmanın eşiğine gelir.
“Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, beşinci bölümüyle 26 Nisan Pazar 20.00’de Star’da.