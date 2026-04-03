Çirkin'de Kadir ve Lale'nin ilişkisi ortaya çıkıyor
03.04.2026 10:01
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çirkin, 5 Nisan Pazar akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme, Kadir ve Lale'nin sırrının ortaya çıkması damga vuracak.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”in ekran yolculuğu 29 Mart Pazar akşamı başladı. Bu hafta ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan “Çirkin” heyecanla bekleniyor.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizisinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme alıyor.
5 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek Çirkin’in ikinci bölümünün konusu ise şöyle;
Kadir’in aslında Lale’yi sevdiğini ve kendisiyle sadece parası için evlendiğini öğrenen Meryem yıkılır. Kadir’in “evlilik oyunu” teklifi karşısında köşeye sıkışan Meryem, aşkını mı yoksa gururunu mu seçecektir?
Ferhat, Kadir ve Lale arasındaki aşkı öğrenerek eline büyük bir koz geçirir. Ancak bu sırrı öğrenen tek kişi Ferhat değildir. Kadir ve Lale’nin fotoğrafları Ökkeş’in eline geçince Kadir için işler daha da karmaşık bir hâl alacaktır.
Sırların gün yüzüne çıkacağı yeni bölümde nefesler tutulacak. "Çirkin" dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?
Çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin, ikinci bölümüyle 5 Nisan Pazar 20.00’de Star’da.
Dizi, ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizi, Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'u usta oyuncular Çetin Tekindor ile Nur Sürer'le buluşturuyor.