Çirkin'de Kadir ve Lale'nin ilişkisi ortaya çıkıyor

5 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek Çirkin’in ikinci bölümünün konusu ise şöyle;

Kadir’in aslında Lale’yi sevdiğini ve kendisiyle sadece parası için evlendiğini öğrenen Meryem yıkılır. Kadir’in “evlilik oyunu” teklifi karşısında köşeye sıkışan Meryem, aşkını mı yoksa gururunu mu seçecektir?

Ferhat, Kadir ve Lale arasındaki aşkı öğrenerek eline büyük bir koz geçirir. Ancak bu sırrı öğrenen tek kişi Ferhat değildir. Kadir ve Lale’nin fotoğrafları Ökkeş’in eline geçince Kadir için işler daha da karmaşık bir hâl alacaktır.

Sırların gün yüzüne çıkacağı yeni bölümde nefesler tutulacak. "Çirkin" dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.