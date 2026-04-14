Çirkin'in Lale'si Başak Gümülcinelioğlu set ortamını anlattı
14.04.2026 13:46
Aydın Kayar
Anne olduktan kısa bir süre sonra Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin" ile çalışma hayatına dönen ve "Lale"yi canlandıran Başak Gümülcinelioğlu, set günlerini anlattı.
Yapımını 25 Film'in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisi, pazar akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide Ökkeş'in (Çetin Tekindor) kızı, Kadir'in aşkı Lale'ye hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, set ortamından bahsetti.
İLK KEZ ANNE OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADI
Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan ve 4 Kasım 2025'te oğlu Devin'i dünyaya getiren ünlü oyuncu, “Yeni bir anne olarak mesleki şartlar sizi ne kadar zorluyor?” sorusuna yanıt verdi.
Oğlu Devin'i kucağına aldıktan kısa bir süre sonra "Çirkin" ile sete dönen Başak Gümülcinelioğlu, anneliğin muazzam bir duygu olduğunu belirtti.
"ANNE OLMAK BAZEN ZORLAYICI OLABİLİR"
Bu süreci nasıl yönettiği ile ilgili de konuşan ünlü isim, "Anne olmak çok güzel bir şey ama gerçekten bazen kadınlar için zorlayıcı bir şey de olabiliyor. Bu projede benim için en önemli motto; 'kadın kadının yurdudur' sözü oldu" dedi.
Set ortamında kendisine sağlanan destek sayesinde bu süreci başarıyla yönettiğinden bahseden Başak Gümülcinelioğlu, dizinin yönetmenleri Burcu Alptekin ve Merve Çolak’a özel olarak teşekkür etti.
Ünlü oyuncu, "İki kadının size el uzatıp 'Sen sevdiğin işi yaparken de anne olabilirsin, biz buradayız ve senin için hayatı kolaylaştırırız' demesi muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı.
KENDİSİNE GELEN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Başak Gümülcinelioğlu, önceki gün de fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.
Sosyal medyada maruz kaldığı zorbalığa isyan eden oyuncu, çekimler başladığında oğlunun 3 buçuk aylık olduğunu ve şimdilerde ise 5 aylık olduğunu belirtti. Hem bebeğine bakıp hem sete gittiğini belirten ünlü isim, uykusuzlukla mücadelesine dikkat çekti.
Bebeği yanında olmadığında her üç saatte bir süt sağıp yeniden sahneye döndüğünü aktaran ünlü isim; diyet ve spor yaptığını, bu sayede 15 kilo verdiğini açıkladı.
Ailesi ve çocuğu için çalıştığını belirten Gümülcineoğlu, hem oğluna sağlık bir şekilde büyüteceğini hem de işini en iyi şekilde yapacağını vurguladı.
İşine erken döndüğü için de eleştirilebileceğini öngören ünlü isim, aynı durumda olan bir erkek oyuncunun benzer tepkiler almayacağını vurguladı.