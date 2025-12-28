Çivi kullanılmadan inşa edilmiş. 126 yıldır zamana meydan okuyor
28.12.2025 13:27
AA
Kastamonu'da 126 yıllık tamamen ahşaptan oluşan ve çivi kullanılmayan yıllara meydan okuyor.
ÇİVİ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Paşaköy'deki Esederesi Camisi'nin inşaatına 1880 yılında başlandı. İnşaata başlayan usta inşaat tamamlanmadan hayatını kaybedince oğlu 1899 yılında camiyi tamamladı. Cami çivisiz ve köşelerde ağaçlara açılan çentik kilit sistemi ile tamamen ahşaptan inşa edildi.
Paşaköy'ün 7 mahallesinin ortasında kalan Esederesi Camisi, uzun yıllar köyün tek camisi konumunda bulundu ancak zamanla köyün diğer mahallelerinde de cami yapıldı. Yıllara meydan okuyan cami sürekli açık olmasına rağmen mhallelere uzak olmasından dolayı pek tercih edilmiyor.
RESTORASYON YAPILMASI GEREKİYOR
Köy muhtarı ve köy sakinleri tarihi camiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Esederesi Camisi'nin çok özel bir cami olduğunu vurgulayan köy muhtarı Oğuzhan Şenel, "Camimiz ahşap ve çivisizdir. Köy halkı olarak bu camiyi yaşatmak için uğraşıyoruz. Özellikle cuma günleri gelip namaz kılıyoruz ki boş kalmasın. Geçtiğimiz yılarda kendi imkanlarımızla çatısını onardık ama tekrar bakıma ihtiyacı var." dedi. Köylünün kendi imkanlarıyla bakımını yaptıkları tarihi caminin profesyonel restore çalışmasına ihtiyacı var.