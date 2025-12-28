Çivi kullanılmadan inşa edilmiş. 126 yıldır zamana meydan okuyor

Köy muhtarı ve köy sakinleri tarihi camiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Esederesi Camisi'nin çok özel bir cami olduğunu vurgulayan köy muhtarı Oğuzhan Şenel, "Camimiz ahşap ve çivisizdir. Köy halkı olarak bu camiyi yaşatmak için uğraşıyoruz. Özellikle cuma günleri gelip namaz kılıyoruz ki boş kalmasın. Geçtiğimiz yılarda kendi imkanlarımızla çatısını onardık ama tekrar bakıma ihtiyacı var." dedi. Köylünün kendi imkanlarıyla bakımını yaptıkları tarihi caminin profesyonel restore çalışmasına ihtiyacı var.