Claudia Schiffer, 1990'lardaki hayatını anlattı: İmkansız olan artık mümkündü

Haberler 25.10.2021 - 11:53
Claudia Schiffer, 1987'de Almanya'nın Düsseldorf kentinde keşfedildiğinde henüz 17 yaşındaydı ve 1989'da Fransız Elle dergisinin kapağında yer alarak büyük bir çıkış yapmıştı. Kariyerinin zirvesindeyken dünyanın bir numaralı modelleri arasında yer alan Schiffer 1990'lara yaşadıklarını anlattı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; 51 yaşındaki eski model "Olağanüstü bir dönemdi. Moda, müzik, sanat ve eğlencenin inanılmaz birleşimi, çağı dinamik ve heyecanlı kılıyordu. İmkansız olan mümkün hale gelmişti" dedi.
Claudia Schiffer'ın kariyerinin en önemli fotoğraflarına yer verdiği Düsseldorf'taki sergiden fotoğraflar...