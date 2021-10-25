Claudia Schiffer, 1990'lardaki hayatını anlattı: İmkansız olan artık mümkündü

Claudia Schiffer , 1987'de Almanya'nın Düsseldorf kentinde keşfedildiğinde henüz 17 yaşındaydı ve 1989'da Fransız Elle dergisinin kapağında yer alarak büyük bir çıkış yapmıştı. Kariyerinin zirvesindeyken dünyanın bir numaralı modelleri arasında yer alan Schiffer 1990'lara yaşadıklarını anlattı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; 51 yaşındaki eski model "Olağanüstü bir dönemdi. Moda, müzik, sanat ve eğlencenin inanılmaz birleşimi, çağı dinamik ve heyecanlı kılıyordu. İmkansız olan mümkün hale gelmişti" dedi.

Schiffer o dönem arkadaşı Ellen von Unwerth'ün Guess markası için çektiği bir dizi çekici ve eğlenceli reklamda yer alarak uluslararası üne kavuşmuştu. Guess parfümü için gerçekleştirilen ilk reklam turnesinden bahseden model o günleri de gülerek anlattı.

Claudia Schiffer "Büyük mağazalarda imza vermek için uçakla ABD'nin büyük şehirlerine gittiğimi hatırlıyorum. New York'ta Central Park yakınlarındaki daireme dönmüştüm ve bir sabah gözlerim uykuluyken ve saçlarım yataktan kalktığımdaki gibiyken asansöre binmiştim ve içeri giren kişi 'Siz Guess kızı mısınız?' diye sormuştu. O zaman hayatımın sonsuza dek değiştiğini anlamıştım" dedi.