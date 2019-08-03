Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour’dan cesur dönüş
ntv.com.tr
90’lı yıllarda fırtına gibi esen bugünün emekli süper modelleri Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour, Vogue dergisinin İtalyanca edisyonu için çıplak poz verdi.
-
1
90’lı yıllarda fırtına gibi esen iki ünlü model Claudia Schiffer (48) ve Stephanie Seymour (51), Vogue dergisinin İtalyanca edisyonu için çıplak poz verdi.
-
2
Derginin Ağustos 2019 sayısı için fotoğrafçı Collier Schorr’un süpervizörlüğünde yapılan çekimde, 90’lı yılların ikonik modelleri, kendi selfie’lerini çekti.
-
3
Schiffer ve Seymour’un fotoğraf çalışması, “kadın bakışı” ve kadın gücü” olarak lanse edildi.
-
4
Schiffer, 25 yıl sonra, Seymour ise 32 yıl sonra yeniden Vogue İtalya’ya poz vermiş oldu.
-
5
Emekli model Schiffer en son Eylül 2017’de Carla Bruni, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Helena Christensen ile birlikte Gianni Versace’nin 20’nci ölüm yıldönümü defilesinde boy göstermişti.
-
6
Seymour ise 2017 yılında Love dergisine çıplak poz vermişti. Ünlü model, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi yeni nesil modelleri kendilerinden tamamen farklı bulduğunu, sosyal medya için yaşadıklarını belirterek eleştirmişti.