Çocuk dizisi 2. bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar

1 YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in rol alduğı Çocuk'un 2. bölüm kareleri ve özet metni paylaşıldı.

2 ÖZET Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur henüz. Efe’yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir.

3 Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule’nin pervasızca yaptığı hatalar Akça’nın gidişini engeller.

4 Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur. Ali Kemal’in Ayça’yı koruması Hasan’ı delirtir.

5 Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar.

6 Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.

7 SAHNE DIŞI FOTOĞRAFLAR

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