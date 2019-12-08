Çocuk dizisinin 13. bölüm fotoğrafları

Başrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı Çocuk dizisinin 13. bölümü 10 Aralık Salı günü Star TV'de yayınlanacak.
1441 Productions imzalı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız'ın yazdığı Çocuk'un yeni bölümünden kareler yayınlandı. Pek, yeni bölümde neler olacak?
Efe, gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmiştir. Bunun travmasıyla sessizliğe bürünürken, Akça, Hasan ve Ali Kemal çocuğun ne duyduğundan habersizdir. Efe’nin bu tepkisinin yaptıkları kavgadan ötürü olduğunu düşünürler. Ali Kemal, Efe’yi alıp köşke dönerken Hasan oğlunun velayetini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Efe’yi Karasu ailesinden alabilecek tek kişi Akça’dır. Hasan ve Akça oğulları için birbirlerini affedip birlik olurken köşkte de işler karışmaya başlar…Emine’nin verdiği ifadeyle Murat serbest kalmıştır. Asiye, oğluna kavuşacağını düşünürken son anda Murat’ın başına gelenler her şeyi alt üst eder. Necip, Hasan’ın yaptığı tehditle daha da öfkelenip Murat’ı tam çıkacağı anda bıçaklamıştır.
Murat, ölüm kalım savaşı verirken Ali Kemal’e başına gelenlerin sorumlusunun Hasan olduğunu söyler. Ali Kemal öfkeden deliye dönerken Asiye, Hasan’ın suçsuz olduğu konusunda ısrarcıdır. Asiye’nin Murat bu haldeyken Hasan’ın tarafında olması Ali Kemal’i öfkelendirir. Anne ve oğulun arası Hasan yüzünden gittikçe açılırken Murat’ın felç kaldığını öğrenirler. Bu haberle dağılan Ali Kemal, Hasan’ı suçlar, o adam hayatlarına girdiği andan beri herkese zarar vermiştir. Kardeşini, Efe’yi, her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalan Ali Kemal’in gözü kararır. İlk defa kontrolünü kaybeder ve büyük bir hata yapar. Hasan’a zarar vermek için tamirhaneyi ateşe verir. Bu sırada içeride Akça, Efe ve Hasan’ın olduğundan habersizdir.
Bu yangın Asiye’yi Hasan’a daha da yaklaştırırken, Ali Kemal ve Murat annelerinin şirket hisselerini Hasan’a devretmemesi için bir karar vermek zorunda kalır.
Asiye’nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürürken, Akça ve Efe arasında da büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.
İşte yeni bölümden fotoğraflar...