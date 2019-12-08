Çocuk dizisinin 13. bölüm fotoğrafları

Efe, gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmiştir. Bunun travmasıyla sessizliğe bürünürken, Akça, Hasan ve Ali Kemal çocuğun ne duyduğundan habersizdir. Efe’nin bu tepkisinin yaptıkları kavgadan ötürü olduğunu düşünürler. Ali Kemal, Efe’yi alıp köşke dönerken Hasan oğlunun velayetini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Efe’yi Karasu ailesinden alabilecek tek kişi Akça’dır. Hasan ve Akça oğulları için birbirlerini affedip birlik olurken köşkte de işler karışmaya başlar…

Emine’nin verdiği ifadeyle Murat serbest kalmıştır. Asiye, oğluna kavuşacağını düşünürken son anda Murat’ın başına gelenler her şeyi alt üst eder. Necip, Hasan’ın yaptığı tehditle daha da öfkelenip Murat’ı tam çıkacağı anda bıçaklamıştır.