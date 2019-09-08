Çocuk dizisinin Hasan'ı İsmail Hacıoğlu: Umut onu yaşama bağlıyor
Star TV ekranlarında 9 Eylül Paartesi günü izleyiciyle buluşacak olan Çocuk dizisinin Hasan'ı İsmail Hacıoğlu yeni projesini anlattı. Ayla filmiyle beyazperdeye damga vuran Hacıoğlu, yeni dizi Çocuk hakkında "Ebeveynliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir proje. Bir anne babanın, çocuğun hayatındaki önemini ya da eksikliğinde neler olabileceğini çift koldan göstereceğiz" diye konuştu. Karakterini "Hasan, inişleri çıkışları olan bir karakter. Cezaevinden çıkmasıyla hikaye başlıyor" diyerek tanımlayan Hacıoğlu "Hasan’ın her daim taze tuttuğu bir umudu var ve bu umut onu yaşama bağlıyor. Hiçbir şeye değer vermeyen Hasan, söz konusu Akça olunca bambaşka bir insana dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
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1Çocuk dizisi ile yeni bir ekran macerasına başlıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?
"Bütün ekip olarak çok heyecanlıyız. Çok güzel kurulmuş bir ekibin içine dahil oldum. O yüzden çok mutluyum. Canla başla çalışıyoruz. Umarım seyirci de memnun kalacaktır."
Seyirci sizi nasıl bir rolle görecek?
"Hasan, inişleri çıkışları olan bir karakter. Cezaevinden çıkmasıyla hikaye başlıyor. Çok kilit bir rol. Diğer karakterlerin hayatlarında da çok önemli bir yeri var. Ama bunun kendi bile farkında değil. Seyirciyle birlikte bunu hep beraber zaman içinde göreceğiz. İzleyenlerin de Hasan’la birlikte heyecanlanacağını düşünüyorum."
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2Rollerinize ve senaryoya hazırlanırken özel olarak bir hazırlığınız oluyor mu?
"Özel bir hazırlığım olmuyor, menajerimle konuşuyorum. Hikaye üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaten kaliteli bir senaryoyu okudukça, hikaye insanı içine alıyor."
Dizinin konusu ve ilerlemesi nasıl olacak?
"Şimdiye kadar okuduğum kısmıyla ilgili konuşursam, çok güzel bir hikaye olacak. Ekran başındakileri heyecanlı ve duygulu sahneler bekliyor."
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Hasan’ın aşkı imkansız aşk mı?
"Bence imkansız değil, öyle gözüküyor olsa da Hasan ‘Elbet bir gün’ diye düşünüyor. Hasan’ın her daim taze tuttuğu bir umudu var ve bu umut onu yaşama bağlıyor. Hiçbir şeye değer vermeyen Hasan, söz konusu Akça olunca bambaşka bir insana dönüşüyor."
İzleyici Çocuk dizisinde neler bulacak?
"Ebeveynliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir proje. Bir anne babanın, çocuğun hayatındaki önemini ya da eksikliğinde neler olabileceğini çift koldan göstereceğiz. Aslında çok değerli mesajlarımız var. Çocuğunun başındaymış gibi gözüküp de, gerekli değeri vermeyen ailelerin nasıl bireyleri hayata sunduğunu samimi bir anlatım diliyle izleyicilerle paylaşacağız."
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4Özellikle kadın izleyiciyi neler bekliyor? En çok neden etkilenip izler sizce?
"Bir çocuğun üzerinden ilerleyen bir hikaye gibi gözükse de aslında herkese kendisinin de bir çocuk olduğunu anlatacak ve bunun altını çizecek bir proje. Herkes kendinden bir şey yakalayacak diye düşünüyorum. Özellikle kadın- erkek diye ayırmamak gerekiyor. ‘Çocuk’un seyircinin duygusallığına hitap edecek, senaryodaki aksiyonlarla ve sır dolu ilişkilerle herkesi hikayenin içine dahil edecek bir proje olmasından dolayı heyecanlıyız. "
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5Ekranların yeni çocuk oyuncusu Mehmet Emin Güney ile iletişiminiz ne durumda?
"Sette karşılaştım, çok sıcakkanlı bir çocuk. Çocuklarla çalışmak genelde zordur. Her şarta her duruma uymalarını bekleyemeyiz onlardan. Ama buna rağmen çok faydalı çalışıyor ve inanılmaz yetenekli."
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6Sinemada rol aldığınız gerçek bir hikaye olan Ayla büyük ses getirdi. Şimdi ise Naim filmiyle beyazperdeye çıkacaksınız. Bu filmin çekimleri, rolünüz hakkında da bir şeyler söylemek ister misiniz?
"Naim Süleymanoğlu hakkında söyleyecek çok şey var, aslında artık izleyecek çok şey var. Ben de heyecanla bekliyorum. Milli gururumuz, birçok başarıya imza atmış, bütün dünyaya nam salmış bir sporcu. Böyle bir çorbada tuz olmak beni çok mutlu edecekti. O yüzden seve seve kabul ettim. Naim’in Türkiye’ye kaçırılış macerasında kilit adamlardan bir tanesini oynuyorum. Bu arada Şuursuz Aşk da 20 Aralık’ta vizyona giriyor."
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