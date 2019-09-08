Çocuk dizisinin Hasan'ı İsmail Hacıoğlu: Umut onu yaşama bağlıyor

Hasan’ın aşkı imkansız aşk mı?



"Bence imkansız değil, öyle gözüküyor olsa da Hasan ‘Elbet bir gün’ diye düşünüyor. Hasan’ın her daim taze tuttuğu bir umudu var ve bu umut onu yaşama bağlıyor. Hiçbir şeye değer vermeyen Hasan, söz konusu Akça olunca bambaşka bir insana dönüşüyor."

İzleyici Çocuk dizisinde neler bulacak?



"Ebeveynliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir proje. Bir anne babanın, çocuğun hayatındaki önemini ya da eksikliğinde neler olabileceğini çift koldan göstereceğiz. Aslında çok değerli mesajlarımız var. Çocuğunun başındaymış gibi gözüküp de, gerekli değeri vermeyen ailelerin nasıl bireyleri hayata sunduğunu samimi bir anlatım diliyle izleyicilerle paylaşacağız."





