Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı
Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, çocuk sahibi olan çiftlerin bilişsel gerilemeleri, çocuk sahibi olmayanlara kıyasla daha yavaş ilerliyor.
Araştırmacılar, İngiltere'deki 19.964 kadın ve 17.607 erkeğin beyin taramalarını inceledi ve çocuk sahibi olan kişilerin yaşlandıkça bilişsel gerilemelerinin, az çocuğu olan veya çocuğu olmayanlara oranla daha yavaş olduğunu keşfetti.