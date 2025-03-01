Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı

Araştırmacılar, ebeveynliğin getirdiği genişleyen arkadaş çevresi ve sık aile ziyaretlerinin, bilişsel işlevlere katkı sağladığını düşünüyor. Çocuk sahibi olmanın, kişileri fiziksel olarak daha aktif hale getirmesi ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırması da beyin yaşlanmasını geciktirebilen etkenlerin başında geliyor.

Ancak araştırmacılar, katılımcıların tamamının İngiltere'den olmasından dolayı, sonuçların tüm dünya nüfusu için geçerli olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.