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Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, çocuk sahibi olan çiftlerin bilişsel gerilemeleri, çocuk sahibi olmayanlara kıyasla daha yavaş ilerliyor.

Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı - 1

Araştırmacılar, İngiltere'deki 19.964 kadın ve 17.607 erkeğin beyin taramalarını inceledi ve çocuk sahibi olan kişilerin yaşlandıkça bilişsel gerilemelerinin, az çocuğu olan veya çocuğu olmayanlara oranla daha yavaş olduğunu keşfetti.

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Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı - 2

Psikiyatri profesörü ve çalışmanın baş yazarı olan Avram Holmes, "Bireyler yaşlandıkça işlevsel bağlantının azaldığı bölgeler, çocuk sahibi olanlarda artan bağlantılarla ilişkili" dedi.

Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı - 3

Sonuçların hem erkekler hem de kadınlar için benzer olması, beyni güçlendiren etkilerin hamilelikten çok ebeveynlikten kaynaklandığını gösterdi. 

Çocuk sahibi olmanın beyin üzerindeki etkisi: 40 bine yakın ebeveyn incelendi, sonuçlar şaşırtıcı - 4

Araştırmacılar, ebeveynliğin getirdiği genişleyen arkadaş çevresi ve sık aile ziyaretlerinin, bilişsel işlevlere katkı sağladığını düşünüyor. Çocuk sahibi olmanın, kişileri fiziksel olarak daha aktif hale getirmesi ve sağlıklı alışkanlıklar kazandırması da beyin yaşlanmasını geciktirebilen etkenlerin başında geliyor.

Ancak araştırmacılar, katılımcıların tamamının İngiltere'den olmasından dolayı, sonuçların tüm dünya nüfusu için geçerli olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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