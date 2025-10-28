Çocuk yaşlarda başladığı meslekte "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı aldı

Türkoğlu, küçüklüğünden itibaren ince işçilikler ile el sanatlarına merakı ve ilgisi olmasının sanatla tanışmasında etkili olduğunu söyledi.

Tespih alıp satmayla başladığını, daha sonra yapımına merak saldığını anlatan Türkoğlu, "Bu sanatı sevdiğimi, ayrı ilgim olduğunu anladım ve ardından Allah nasip etti ustalığına başladım.10 yıl öncesinde tespih deseydiniz aksesuar, koleksiyon ürünü olarak görüyordum ama şu anda farklı açıdan bakmaya başladım. Kültürel miras olarak bunun değerini anlıyorum. Geçmişimizden gelen kültürü şu an sırtlandık, nasipse geleceğe aktaracağız" diye konuştu.

Türkoğlu, küçük matkapla başladığını, spiral taşla kemikten daha sert kuka malzemesini kestiğini, o zamanlar gece uykuları kaçarcasına bu işe gönül verdiğini, zor olan şeyler yaptığını kaydetti.