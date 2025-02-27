Çocuklar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre çocuklar oruç tutabilir mi?
Çocukların ergenlik çağına gelene kadar oruç tutma zorunluluğu yoktur. İslam’da sorumluluklar genellikle büluğ çağıyla başlar. Bu döneme erişmemiş çocuklar, dileyen ailelerin rehberliğiyle oruç tutmayı deneyebilir. Esas olan, çocuğun iyiliğini ve rahatlığını gözetmektir.
ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Çocuğun sağlığı ve psikolojik durumu uygun olduğu sürece yarım veya tam gün oruç tutması mümkündür. Zorlamaya yer vermeden, küçük denemelerle alışması sağlanabilir. Çocuk istiyorsa ve bunu kaldırabilecek güce sahipse, kısmen oruç tutmayı öğrenmesi teşvik edilebilir. Açlığa veya susuzluğa dayanamadığında orucunu bırakması yadırganmamalıdır. Önemli olan, olumsuz bir deneyim yaşamadan dini bilinci kazanmasıdır. İsteksiz veya sağlık açısından hazır olmayan çocukta ısrarcı olmak doğru kabul edilmez.
ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINDA ORUÇ TUTABİLİR?
Çocukların oruca başlama yaşı için kesin bir sınır yoktur. Büluğ çağı genellikle kızlarda 9-10, erkeklerde 12-15 yaş civarında görülür. Bu döneme kadar sorumlulukları olmadığı için oruç zorunluluğu da bulunmaz. Yine de aileler, çocukların sağlık durumunu gözeterek 7-8 yaşından itibaren kısmi oruç denemelerine izin verebilir. Bazı çocuklar 10-12 yaşında bile tam gün oruç tutmakta zorlanabilir, kimileri ise daha erken yaşta yarım gün oruçla pratik yapabilir. Burada önemli olan, her çocuğun fiziksel ve duygusal hazır oluşunu dikkate almaktır. Aile, çocuğun isteğini ve dayanıklılığını değerlendirerek uygun süreci belirleyebilir.
ÇOCUKLAR İÇİN ORUÇ NE ZAMAN FARZ OLUR?
Bir çocuk ergenliğe girdiğinde oruç tutmak ona farz hale gelir. İslam’da oruç yükümlülüğü, aklı yerinde ve büluğ çağına erişmiş bireyler için geçerlidir. Kızlar genellikle 9-10 yaşlarında, erkekler ise 12-15 yaşlarında ergenlik belirtileri gösterebilir. Fakat bu süre kişiden kişiye değişebilir. Eğer 15 yaşını geçmiş olsa da hâlâ ergenlik belirtileri başlamadıysa dini açıdan o çocuk artık ergen sayılır ve oruç tutması farz kabul edilir. Bu döneme kadar tutmadığı oruçlar için günah yazılmaz. Dolayısıyla çocuklar büluğ çağına girene kadar oruç konusunda yükümlü değildir; bu aşamadan sonra oruç tutmaları gereklidir.
ÇOCUKLAR ORUÇ TUTMALI MI?
Çocukların ergenliğe ulaşmadan oruç tutması dinen zorunlu değildir. Burada tercih tamamen çocuğun isteğine ve fiziksel durumuna bağlıdır. İlgisi olan çocuk, ailesinin gözetiminde kısmi oruç denemeleri yapabilir. Bu uygulama, ibadet bilincini kazanmasında yararlıdır. Fakat çocuk istemiyorsa veya sağlık açısından uygun görünmüyorsa ısrarcı olunmaması gerekir. Üstelik çocuğun sağlık durumu ya da psikolojik durumu orucu kaldıracak seviyede değilse, tutmaması normal karşılanmalıdır. Bazı çocuklar kısa süreli açlığa bile dayanamayabilir ve halsiz düşebilir. Bu tür durumlarda orucu bırakması doğal görülür.