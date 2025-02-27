Çocuklar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre çocuklar oruç tutabilir mi?

KÜÇÜK ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için uzun süreli oruç tavsiye edilmez. Bu yaşlarda vücudun besin ve su ihtiyacı oldukça yüksektir. Gün boyu aç ve susuz kalmak, kan şekeri dengesini bozabilir ve çocuğun sağlığını riske atabilir. Özellikle sıcak havalarda susuz kalmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yine de oruçtan tamamen uzak tutmak yerine, “oyun orucu” olarak tanımlanan çok kısa süreli denemeler yapılabilir. Çocuk birkaç saatlik açlık yaşayarak oruç tutmayı deneyimleyebilir. Bu şekilde hem Ramazan atmosferine dahil olur hem de bedeni zarar görmez. Din açısından da bu uygulama sakınca barındırmaz.





ÇOCUKLAR ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?



Çocuk, oruç tuttuğunda sabır, öz disiplin ve paylaşma duygusunu öğrenebilir. Aç kalmak, başkalarının yaşadığı zorlukları anlamasına yardımcı olur. Merhamet ve empati gibi erdemlerin gelişmesi, çocuğun karakterine olumlu katkı sağlayabilir. İradenin güçlenmesi ve belirli saatlerde yeme içmeden uzak kalmak, çocuğa sorumluluk bilinci aşılayabilir. Aileyle beraber sahura kalkmak, iftarı beklemek ve dua etmek gibi ritüeller de çocuğun manevi duygularını güçlendirir. Kültürel değerlerin yaşanması ve aile içindeki birliktelik ruhu, çocukta aidiyet hissini artırır. Tüm bunlar, doğru şekilde yönetildiğinde çocuğun hem ruhsal hem de ahlaki gelişimine destek sunar.

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTMANIN ZARARLARI NELERDİR?

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTMAYA NASIL ALIŞTIRILMALI?

Yanlış şekilde oruç tutmak çocuklar için zararlı olabilir. Uzun saatler aç ve susuz kalan küçük yaş gruplarında halsizlik, baş dönmesi ve konsantrasyon bozukluğu görülebilir. Özellikle dengeli beslenme sağlanmazsa gelişimleri olumsuz yönde etkilenebilir. Çocuk, oruç tuttuğu için yeterli vitamin, protein veya kalori alamazsa büyüme geriliği yaşayabilir. Psikolojik olarak da zorlanma söz konusu olabilir. Baskıyla veya korkutularak oruç tutan çocuk, kendisini suçlu hissetme ya da yetersizlik duygusuna kapılma riski taşır. Bu nedenle çocuklarda oruç tutma süreci, sağlık ve psikoloji açısından yakından takip edilmelidir.Çocukları oruca alıştırırken kademeli bir yol izlenmesi yararlı olur. Öncelikle yarım gün ya da birkaç saatlik “tekne orucu” gibi uygulamalar tercih edilebilir. Sahur vakti aileyle birlikte kalkıp niyet ettikten sonra öğlene kadar tutma yöntemi, geleneksel olarak da önerilir. Böylece çocuk tam gün aç kalmaz, alışma süreci kolaylaşır. Gün içindeki enerjisini koruması için hafif oyunlar veya sakin etkinliklerle vakit geçirmesi mümkündür. İftar saatinde aileyle beraber sofraya oturmak, Ramazan atmosferini yaşayarak ibadet heyecanını pekiştirir. Kısa süreli uygulamalarda çocuk zorlandığını hissederse hemen bırakması normal karşılanmalı, asla baskı uygulanmamalıdır.