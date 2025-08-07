Çocuklara bağırmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Sonuçlar endişe verici

Verilere göre, çocukken fiziksel istismara uğrayan yetişkinlerin düşük ruh haline sahip olma ihtimali yüzde 52 daha yüksek. Bu oran, sadece sözlü istismara uğrayanlarda ise yüzde 64’e çıkıyor. Araştırmacılar, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtti.

Hem fiziksel hem de sözel istismara maruz kalan bireylerin yetişkinlikte düşük ruh sağlığına sahip olma olasılıkları ise yüzde 115 daha fazla.