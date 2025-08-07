Çocuklara bağırmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Sonuçlar endişe verici
Yeni bir araştırma, çocukluk döneminde sözlü istismara maruz kalan bireylerin, ileriki yaşlarda kendilerini daha umutsuz ve yalnız hissettiklerini ortaya koydu.
20 bin katılımcının incelendiği çalışmanın bulguları oldukça dikkat çekiciydi. Mirror'da yer alan haberde, sözlü istismar vakalarının son 50 yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtildi. Araştırmaya göre, her üç çocuktan biri büyürken bu tür bir saldırıya maruz kalıyor.