Çocuklara bağırmanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Sonuçlar endişe verici

Yeni bir araştırma, çocukluk döneminde sözlü istismara maruz kalan bireylerin, ileriki yaşlarda kendilerini daha umutsuz ve yalnız hissettiklerini ortaya koydu.

20 bin katılımcının incelendiği çalışmanın bulguları oldukça dikkat çekiciydi. Mirror'da yer alan haberde, sözlü istismar vakalarının son 50 yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtildi. Araştırmaya göre, her üç çocuktan biri büyürken bu tür bir saldırıya maruz kalıyor.

Profesör Mark Bellis, “Araştırmamız, çocuklukta maruz kalınan sözlü istismarın, fiziksel istismar kadar derin ve kalıcı zihinsel izler bırakabileceğini ortaya koyuyor'' ifadelerini kullandı.

Verilere göre, çocukken fiziksel istismara uğrayan yetişkinlerin düşük ruh haline sahip olma ihtimali yüzde 52 daha yüksek. Bu oran, sadece sözlü istismara uğrayanlarda ise yüzde 64’e çıkıyor. Araştırmacılar, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtti.

Hem fiziksel hem de sözel istismara maruz kalan bireylerin yetişkinlikte düşük ruh sağlığına sahip olma olasılıkları ise yüzde 115 daha fazla.

Uzmanlar, her altı çocuktan birinin -ağırlıklı olarak aile üyeleri veya bakıcılar tarafından-  fiziksel şiddet gördüğünü, her üç çocuktan birinin ise sözlü istismara maruz kaldığını belirtiyor.

Çocuk istismarıyla mücadele eden "Words Matter" adlı kuruluşun kurucusu Jessica Bondy, çalışmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Sözler, derin yaralar açabilir ve bir çocuğun ruh sağlığı üzerinde kalıcı etkilere yol açabilir. Pek çok yetişkin, çocuklara karşı kullandıkları sert sözlerin ne denli kalıcı zararlar verdiğinin farkında değil.”

Pedagoglar, duygusal istismar kapsamına giren bazı davranışları şu şekilde sıralıyor:

  • Çocuğa bağırmak, tehdit etmek veya hakaret etmek
  • Çocuğu alay konusu haline getirmek
  • Onu incitmek amacıyla alaycı bir dil kullanmak
Araştırmacılar, 1950’lerden itibaren doğan bireyleri kapsayan yedi farklı araştırmanın verilerini birleştirdi. Toplamda 20 bin 687 yetişkinin bilgileri analiz edildi.

Sonuçları BMJ Open dergisinde yayımlanan çalışma, fiziksel istismarın azalmasının uzun vadeli ruh sağlığı açısından olumlu etkileri olması gerekirken, artan sözel istismar vakalarının bu kazanımları tehdit ettiğini gözler önüne serdi.

