Çocukların neşesi yetişkinlerin korkusu oldu. Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı

Kar yağışı günlük yaşamı felç ederken acil durumlarda da risk oluşturuyor.Karabük'te ateş yakılması ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye aracı kayarak yol kenarında mahsur kaldı. İtfaiye aracını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.Araç kepçe yardımıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.