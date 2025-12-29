Çocukların neşesi yetişkinlerin korkusu oldu. Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı
29.12.2025 12:24
AA, İHA
Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan soğuk hava beraberinde kar yağışını ve buzlanmayı da getirdi. Yurttaki kar yağışı neşeli görüntülere sahne olsa da zor anlar da yaşattı.
BAYBURT
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, karla kaplanan dik yokuşu kayak pistine çevirdi. Poşet ve plastik kayak tahtalarıyla kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeyip, gönüllerince eğlendiler. Çocukların bu eğlencesine aileler de kayıtsız kalamadı yetişkinler de dahil oldu.
ELAZIĞ
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ekipleri alarma geçirdi. Tuzlama çalışmalarının yanında kar küreme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim.”
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'nin dağları kar yağışıyla kartpostallık görüntülere büründü.Bunu fırsat bilen dağcılar, kış mevsiminin büyüleyici atmosferinde yürüyüşlerine ara vermeden devam ediyor.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyelerinden oluşan 30 kişilik ekip, Gümüşhane dağlarında eşsiz manzarayla yürüyüşe çıktı.
DİYARBAKIR
Kar yağışının öteki yüzü ise trafik kazaları oldu. Diyarbakır'da kayganlaşan yol nedeniyle beton mikserinin de aralarında olduğu 5 araç birbirine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Kayganlaşan yollar sürülcülere zor anlar yaşatıyor.
Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklmada “Valiliğimizin kararı doğrultusunda, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.
SİVAS
Sivas'ta yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi ve Şanlıurfa Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'ni beyaza bürüdü. Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.
ARDAHAN
Ardahan'da hava sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışıyla beraber buzlanma vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu. Ardahanlılar yolda yürürken zorluk çekiyor.
KARABÜK
Kar yağışı günlük yaşamı felç ederken acil durumlarda da risk oluşturuyor.Karabük'te ateş yakılması ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye aracı kayarak yol kenarında mahsur kaldı. İtfaiye aracını bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.Araç kepçe yardımıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı.
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.