Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor
Çocukluk çağının en ölümcül kanser türleri arasında bulunan kemik kanseri, yüksek ateş ve uzuv bozukluğu gibi semptomların yanı sıra kilo kaybı ve aksama gibi belirtilerle de kendisini ele verebiliyor. Uzmanlar, kemik kanseri vakalarının genellikle ilk etapta yanlış teşhis edildiğini, bu durumun da ölümcül sonuçlar doğurabildiği konusunda uyarıyor.
Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, bin 400'den fazla genç hastanın semptomları incelendi. Çalışmanın sonucunda kemik kanserinin az bilinen bazı belirtileri ortaya çıktı.