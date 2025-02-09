Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor

Uzmanlar, başlıca iki semptomun ağrı ve şişlik olduğunu öne sürüyor. Diğer belirtiler arasında ise ateş, patolojik kırık ve elle tutulan kitle yer alıyor.

Dr. Anita Chithiramohan, çocukluk çağı kemik tümörlerinin teşhisinin zor olabileceğini çünkü bu semptomların, genellikle daha yaygın hastalıkların belirtileriyle karışabileceğini ifade etti.