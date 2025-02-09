Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türleri arasında bulunan kemik kanseri, yüksek ateş ve uzuv bozukluğu gibi semptomların yanı sıra kilo kaybı ve aksama gibi belirtilerle de kendisini ele verebiliyor. Uzmanlar, kemik kanseri vakalarının genellikle ilk etapta yanlış teşhis edildiğini, bu durumun da ölümcül sonuçlar doğurabildiği konusunda uyarıyor.

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 1

Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, bin 400'den fazla genç hastanın semptomları incelendi. Çalışmanın sonucunda kemik kanserinin az bilinen bazı belirtileri ortaya çıktı.

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Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 2

Uzmanlar, başlıca iki semptomun ağrı ve şişlik olduğunu öne sürüyor. Diğer belirtiler arasında ise ateş, patolojik kırık ve elle tutulan kitle yer alıyor.

Dr. Anita Chithiramohan, çocukluk çağı kemik tümörlerinin teşhisinin zor olabileceğini çünkü bu semptomların, genellikle daha yaygın hastalıkların belirtileriyle karışabileceğini ifade etti.

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 3

Araştırma, 18 yaş altındaki bin 452 hastayı kapsayan 16 çalışmayı inceledi ve kemik kanserine yakalananların sadece yarısının bu hastalıktan sonra hayatta kaldığını ortaya koydu.

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 4

Kemik kanseri, çocukluk dönemi kanserleri arasında en sık görülen on kanser türünden biri olmasına rağmen, genellikle gençler ve aileler tarafından geç fark ediliyor.

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 5

Hastaların yaklaşık yüzde 10'u, belirtileri fark ettikten sonra üç aydan fazla süre boyunca herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmuyor.

Çocukluk çağının en ölümcül kanser türü: 5 belirtiyle ortaya çıkıyor ama aileler çok geç fark ediyor - 6

Nottingham Üniversitesi’nden pediatrik onkoloji profesörü David Walker, kemik kanserinin tedavisinde yirmi yıldır büyük bir ilerleme kaydedilemediğini ve bu durumu değiştirmek için teşhisin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

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