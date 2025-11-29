Çocukluk yıllarında başlayan hevesini zamanla ustalığa dönüştürdü

Eski lambalara olan talebin de giderek çoğaldığını belirten Fırtına, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tarihi lambalar artık sadece bir aydınlatma aracı değil. Kamplarda, hobi alanlarında, evlerde ve ofislerde dekoratif amaçla kullanılıyor. Eskiye özlem duyan insanlar bu objeleri saklamayı seviyor. Atölyemde restore edilen lambalar arasında eski Alman üretimi gemici fenerleri, fırtına fenerleri, köylerde kullanılan klasik isli gaz lambaları, gaz basınçlı lambalar ve Karadeniz'e özgü idare lambaları bulunuyor. Birçoğu 80 ila 100 yıllık. Bazı lambaların restorasyonu ise oldukça zahmetli.”