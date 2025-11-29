Çocukluk yıllarında başlayan hevesini zamanla ustalığa dönüştürdü
Giresun'da yaşayan 43 yaşındaki Mesut Fırtına, çocukluk yıllarında başlayan lamba merakını zamanla restorasyon ustalığına dönüştürdü.
Lamba tutkusunun çocukluk yaşlarında başladığını anlatan Mesut Fırtına, ‘'Bu tam 33 yıllık bir heves. Henüz 10 yaşlarındayken bölgede bu işlerle uğraşan sayılı ustalardan Yakup Çakır Usta'nın yanına bir lamba tamir etmek için gönderildim. Onunla tanışmam, bu işe sempati duymamı sağladı" dedi.
Eski lambalara olan talebin de giderek çoğaldığını belirten Fırtına, şu ifadeleri kullandı:
“Bu tarihi lambalar artık sadece bir aydınlatma aracı değil. Kamplarda, hobi alanlarında, evlerde ve ofislerde dekoratif amaçla kullanılıyor. Eskiye özlem duyan insanlar bu objeleri saklamayı seviyor. Atölyemde restore edilen lambalar arasında eski Alman üretimi gemici fenerleri, fırtına fenerleri, köylerde kullanılan klasik isli gaz lambaları, gaz basınçlı lambalar ve Karadeniz'e özgü idare lambaları bulunuyor. Birçoğu 80 ila 100 yıllık. Bazı lambaların restorasyonu ise oldukça zahmetli.”
Fırtına, kullanım kolaylığı isteyenler için tarihi lambaları elektrikli sisteme dönüştürdüğünü de belirterek, "Bazı insanlar gaz yağıyla uğraşmak istemiyor ama yanmasını da görmek istiyor. O zaman lambaları elektrikli hale getiriyorum. Böylece hem tarihi görünüm korunuyor hem de günlük kullanım kolaylaşıyor" diye konuştu.