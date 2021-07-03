Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

Mine Ataman "Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler" diye konuştu.