Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

03.07.2021 - 14:03
Corona virüs salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığına dikkati çeken Kumbasar, "Yeşil çay pudrasının önemini biliyoruz. Baston ekmeğiyle birleştirdiğimiz, hijyene dikkat ettiğimiz zaman çok daha özel bir ürün ortaya çıkmış oluyor" diye konuştu.
İnsan sağlığı için antioksidanların çok değerli olduğuna işaret eden Ataman, "Bizim coğrafi işaretli baston ekmeğimiz var. Çok kıymetli. Artık daha da sağlıklı. Özel olarak yeşil çay pudralısını ürettik" dedi.
Ataman "Antioksidan düzeyi çok yüksek polifenoller taşıyor. Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bu anlamda Rize'nin gururu coğrafi işaretli baston ekmeğinin bütün Türkiye'ye gideceğini düşünüyoruz. Dedelerimizden aldığımız fırıncılık mesleğini inovatif çalışmalarla geleceğe taşıyoruz. Memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz" dedi.
Ataman, "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti. Çünkü herkes artık evinde ekmek yapıyor. 'Ekmeklerimizi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Türkiye'den dünyaya, ana vatanından ekmeği alıp nasıl Avrupa'ya ihraç edebiliriz?' Artık onu düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.
Yeşil çay pudralı ekmeğin yapımını anlatan Ataman, "Aslında 1 kilo una bir çay kaşığı yeşil çay pudrası kullandığınız zaman onun bir dilimiyle bir öğün için gerekli antioksidanlar, polifenoller, bunların hepsini vücudunuza almış oluyorsunuz" dedi.
Mine Ataman "Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler" diye konuştu.