Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

03.07.2021 - 14:03

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 1
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, baston ekmeğinin asırlardır illerinde yapıldığını anlattı. Rize Belediyesi ve Fırıncılar Odasının katkılarıyla baston ekmeğinin coğrafi işaret aldığını anımsatan Kumbasar, bu ürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.


Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 2
Kumbasar, "İçerisindeki yeşil çay pudrası karışımı, ekmeği daha da güzelleştiriyor. Baston ekmeğimizin lezzeti farklı ve şehre gelenlerin çoğu tercih ediyor. Rize'den ayrılırken hediyelik olarak götürenler oluyor. Bunun bilinciyle ekmeği zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 3

Corona virüs salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığına dikkati çeken Kumbasar, "Yeşil çay pudrasının önemini biliyoruz. Baston ekmeğiyle birleştirdiğimiz, hijyene dikkat ettiğimiz zaman çok daha özel bir ürün ortaya çıkmış oluyor" diye konuştu.

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 4
Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman da fırıncılığın Rizelilere dededen kalan miras olduğunu, bunu geleceğe taşımak için ekmeğe sağlıklı dokunuşlar yapıldığını belirtti.

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 5

İnsan sağlığı için antioksidanların çok değerli olduğuna işaret eden Ataman, "Bizim coğrafi işaretli baston ekmeğimiz var. Çok kıymetli. Artık daha da sağlıklı. Özel olarak yeşil çay pudralısını ürettik" dedi. 

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 6

Ataman "Antioksidan düzeyi çok yüksek polifenoller taşıyor. Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bu anlamda Rize'nin gururu coğrafi işaretli baston ekmeğinin bütün Türkiye'ye gideceğini düşünüyoruz. Dedelerimizden aldığımız fırıncılık mesleğini inovatif çalışmalarla geleceğe taşıyoruz. Memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz" dedi. 

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 7

Ataman, "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti. Çünkü herkes artık evinde ekmek yapıyor. 'Ekmeklerimizi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Türkiye'den dünyaya, ana vatanından ekmeği alıp nasıl Avrupa'ya ihraç edebiliriz?' Artık onu düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 8

Yeşil çay pudralı ekmeğin yapımını anlatan Ataman, "Aslında 1 kilo una bir çay kaşığı yeşil çay pudrası kullandığınız zaman onun bir dilimiyle bir öğün için gerekli antioksidanlar, polifenoller, bunların hepsini vücudunuza almış oluyorsunuz" dedi. 

Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı - 9

Mine Ataman  "Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler" diye konuştu. 

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