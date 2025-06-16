Trabzon hasırı üretiminde yoğun mesai başladı: Dubai ve Katar'a da satılıyor
Trabzon'da yaz mevsiminin gelişi ve düğün sezonunun açılmasıyla, coğrafi işaretli Trabzon hasırının üretimi hız kazandı.
Külçe ve hurda altınların eritilip tel haline getirilmesinin ardından tamamen elde örülerek hazırlanan hasır takılar, bugünlerde üretim atölyelerindeki yoğun mesainin ardından vitrinlere hazır hale getiriliyor.
Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırı, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük olarak satışa sunuluyor.
Geçmişten bugüne Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takıları arasında yer alarak 8, 14 ve 22 ayar altın kullanılarak hazırlanan bu ürünler, gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.