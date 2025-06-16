Trabzon hasırı üretiminde yoğun mesai başladı: Dubai ve Katar'a da satılıyor

Yazıcı, hemen hemen her ay yeni ve farklı tasarımlar üretildiğine dikkati çekerek, "Bunun yanında 8 ayar altın ürünlerimiz, 14 ayar altın ürünlerimiz ve 22 ayar altın ürünlerimiz ve çok farklı tasarımlarımız var" dedi.

Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle buradaki müşterileri uyarmak adına söylüyorum. Güvenilir kuyumculardan, tanıdıkları kuyumcularda alışverişini yapsınlar. Özellikle serbest piyasada dolanıyor işte sahte altın mevzusu. Kuyumcu sahte altın satmaz. O açıdan mutlaka güvenilir, kendi tanıdıkları kuyumculardan alışverişini yapmalarını öneriyorum."