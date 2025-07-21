Çok fazla badem yiyince ne olur? Bu zararını çok az kişi biliyor

Uzmanlar, bademin tüm faydalarından yararlanmak için günlük tüketim miktarının 10–15 adet ile sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bademlerin suda bekletilmesi ya da kabuklarının soyulması, sindirimi kolaylaştırarak anti-besin içeriklerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca farklı kuruyemişlerle dönüşümlü tüketim önerilerek, potansiyel birikim ve olası yan etkilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.



Badem, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olabilir ancak unutulmamalı ki "fazlası her şeyin zararıdır." Dengeli bir beslenme için ölçülü tüketim, çeşitlilik ve dikkatli gözlem hayati önem taşıyor.