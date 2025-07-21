Çok fazla badem yiyince ne olur? Bu zararını çok az kişi biliyor
Sağlıklı atıştırmalıklar arasında zirvede yer alan badem, yüksek besin değerleri ve sayısız faydasıyla dikkat çekiyor. Lif, protein, sağlıklı yağlar, E vitamini, magnezyum ve antioksidanlar bakımından zengin bu kuruyemiş, kalp sağlığını desteklemesinden kan şekeri düzenlemesine kadar pek çok olumlu etkiyle öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, bademin aşırı tüketiminin görmezden gelinen bir dizi sağlık sorununu da beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor.
1. MİNERAL EMİLİMİNDE BOZULMA
Badem, içeriğindeki fitik asit nedeniyle bağırsaklarda kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi hayati minerallerin emilimini engelleyebilir. Bu etki, özellikle bitkisel bazlı beslenen ya da sık kuruyemiş tüketen bireyler için zamanla mineral eksikliklerine ve bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açabilir.