Çok fazla meyve yemek diyabete neden olur mu?
Meyveler, sağlıklı bir beslenme düzeninin vazgeçilmez parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Vitamin, mineral, antioksidan ve lif açısından zengin bu besinler, genel sağlık için birçok fayda sağlasa da içerdiği doğal şekerler nedeniyle özellikle diyabet hastalarının aklında soru işaretleri oluşturuyor.
Beslenme uzmanlarına göre, fruktoz gibi doğal şekerler barındıran meyveler, kan şekeri üzerinde doğrudan etki gösterebiliyor. Ancak bu durum, meyveden tamamen uzak durulması gerektiği anlamına gelmiyor. Araştırmalar, makul miktarlarda tüketilen tam meyvelerin, insülin duyarlılığını artırabileceğini ve iltihabı azaltarak diyabetin yönetiminde destekleyici olabileceğini ortaya koyuyor.
MEYVE SUYU VE KURU MEYVEYE DİKKAT!
Uzmanlar, meyve suları ve kuru meyveler gibi liften arındırılmış, şeker oranı yoğun ürünlerden kaçınılması gerektiği konusunda hemfikir. Bu tür işlenmiş meyve ürünleri, kan şekerinde ani yükselmelere ve gereksiz kalori alımına yol açabiliyor.