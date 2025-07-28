Çok fazla meyve yemek diyabete neden olur mu?

Tip 2 diyabet, vücudun insüline yeterince yanıt verememesi veya yeterli insülin üretememesi sonucu oluşan kronik bir hastalık. Zamanla kalp hastalığı, sinir hasarı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen bu durumun yönetiminde beslenmenin rolü büyük.



İşte diyabetle ilişkili olarak meyve tüketiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:



Günde 2-3 porsiyon tam meyve tüketin. Farklı tür ve renklerde meyveleri tercih edin.



Meyve suları ve kuru meyvelerden uzak durun. Bu ürünler yoğun şeker içerdiği için kan şekerini hızlı yükseltebilir.



Protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketin. Örneğin meyveyi yoğurt veya bir avuç fındıkla birlikte yemek, kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir.



Porsiyon kontrolüne dikkat edin. Özellikle prediyabet ya da diyabet geçmişiniz varsa, ölçülü tüketim kritik önem taşır.





