Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var

Uzmanlar, günlük tuz tüketiminin 5-6 gramla sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Tüketilen gıdaların etiketlerini okumak, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, yemeklere ekstra tuz eklememek alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.



Vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın, sağlığınız için tuz tüketiminizi kontrol altına alın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.