Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var

Vücudun sağlıklı işleyişini sürdürebilmesi için belirli miktarda tuza ihtiyaç duyduğu biliniyor. Tuz, sıvı dengesinin sağlanmasında ve sinir sisteminin düzenlenmesinde kilit rol oynuyor. Ancak uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzun vadede kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilen fazla tuz alımı, aynı zamanda günlük yaşamda da çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor.

Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 1

İşte fazla tuz tükettiğinizi gösteren 5 önemli işaret:

1. ŞİŞKİNLİK VE ÖDEM

Aşırı tuz, vücudun su tutmasına neden olarak (ödem) el, ayak, ayak bileği ve yüzde belirgin şişkinliklere yol açabiliyor. Bu durum; yüzüğün sıkışması, ayakkabıların dar gelmesi gibi günlük ipuçlarıyla fark edilebiliyor. Ciltte baskı sonrası iz kalmasıyla tanınan “çukur ödem” de, tuza bağlı sıvı tutulmasının tıbbi bir göstergesi olarak öne çıkıyor.


YAŞAM HABERLERİ

Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 2

2. AŞIRI SUSUZLUK

Tuz, hücrelerden su çekerek yoğun bir susuzluk hissi yaratabiliyor. Normalden fazla su içme ihtiyacı, dudaklarda ve ağızda kuruluk, içilen suya rağmen süren susuzluk hissi; vücudun, fazla sodyumu dengelemeye çalıştığının bir işareti olabilir.


Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 3

3. YÜKSEK TANSİYON

Fazla tuz alımı, kan dolaşımında sıvı artışına yol açarak damar içi basıncı yükseltiyor. Bu durum, sessizce gelişen ve zamanla kalp-damar sağlığını tehdit eden hipertansiyona neden olabiliyor. Sabah ölçülen 140/90 mmHg üzerindeki değerler, özellikle tuz tüketimiyle bağlantılı risklere işaret edebilir.


Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 4

4. ANİ KİLO ARTIŞI

Beslenme ve egzersiz düzeninde bir değişiklik olmaksızın yaşanan günlük 1-2 kiloluk, haftalık ise 2 kiloyu aşan kilo artışları; tuzun neden olduğu su tutulumuna bağlı olabilir. Bu, vücudun sodyum dengesini sağlamak amacıyla fazladan sıvı depolamasıyla açıklanıyor.


Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 5

5. MİDE RAHATSIZLIKLARI

Tuzlu besinlerin sık tüketilmesi sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor. Gaz, karın ağrısı, şişkinlik gibi yakınmalar; özellikle tuzlu yemeklerden sonra ortaya çıkıyorsa, sindirim sürecinin yavaşladığı ve mide dokularının tahriş olabileceği düşünülüyor.


Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var - 6

Uzmanlar, günlük tuz tüketiminin 5-6 gramla sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Tüketilen gıdaların etiketlerini okumak, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, yemeklere ekstra tuz eklememek alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

Vücudunuzun verdiği sinyalleri dikkate alın, sağlığınız için tuz tüketiminizi kontrol altına alın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

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