Çok fazla tuz tüketince vücudunuzda neler oluyor? 5 uyarı işareti var
Vücudun sağlıklı işleyişini sürdürebilmesi için belirli miktarda tuza ihtiyaç duyduğu biliniyor. Tuz, sıvı dengesinin sağlanmasında ve sinir sisteminin düzenlenmesinde kilit rol oynuyor. Ancak uzmanlar, aşırı tuz tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzun vadede kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilen fazla tuz alımı, aynı zamanda günlük yaşamda da çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor.
İşte fazla tuz tükettiğinizi gösteren 5 önemli işaret:
1. ŞİŞKİNLİK VE ÖDEM
Aşırı tuz, vücudun su tutmasına neden olarak (ödem) el, ayak, ayak bileği ve yüzde belirgin şişkinliklere yol açabiliyor. Bu durum; yüzüğün sıkışması, ayakkabıların dar gelmesi gibi günlük ipuçlarıyla fark edilebiliyor. Ciltte baskı sonrası iz kalmasıyla tanınan “çukur ödem” de, tuza bağlı sıvı tutulmasının tıbbi bir göstergesi olarak öne çıkıyor.