Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir

Uzmanlar, sık öfke patlamalarının çoğu zaman belirti göstermeyen bir sağlık sorunu olan yüksek tansiyonun (hipertansiyon) erken sinyali olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle orta yaş grubundaki bireylerin stres ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle bu duruma karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekiliyor.

Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 1

Ara sıra hayal kırıklığı normal olsa da, sık öfke nöbetleri yalnızca kötü bir ruh halinden daha fazlasıyla bağlantılı olabilir. Önemli bir yaşam tarzı hastalığının gizli bir işareti olabilir: yüksek tansiyon (hipertansiyon).


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Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 2

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon, genellikle asla belirgin belirtiler göstermediği için bazen "sessiz katil" olarak adlandırılır. Ancak tekrarlayan öfke, stres ve sinirlilik gibi duygusal uyaranlar, kan basıncınızın dengesizleştiğine dair uyarı sinyalleri olabilir.


Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 3

Öfkelendiğinizde, vücudunuz kalbinizin daha hızlı atmasına ve kan damarlarınızın daralmasına neden olan stres hormonlarını serbest bırakır ve bu da kan basıncınızı geçici olarak artırır. Ancak bu bir alışkanlık haline gelirse, uzun vadeli hasara neden olabilir.

Dr. Vijaya Parmar'a göre, "Orta yaşlı insanlar, dalgalanan hormon seviyeleri, iş veya ev işlerinden kaynaklanan artan stres ve yaşam tarzı nedeniyle özellikle hassastır. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve böbrek sorunları riskini artırmada önemli bir rol oynayabilir."


Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 4

Bu yaşam tarzı hastalığını tedavi etmek, mutlaka tam bir değişiklik yapmayı gerektirmez, ancak bazı önemli değişikliklere bağlı kalmayı gerektirir:

Akıllıca beslenin: Meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri açısından zengin DASH diyetini benimseyin ve tuz ve işlenmiş gıdaları azaltın

Hareket edin: Çoğu gün tempolu yürüyüş veya bisiklete binme gibi en az 30 dakika orta düzeyde aktivite yapın

Stresi yönetin: Derin nefes alma, meditasyon veya sadece hobilere zaman ayırma gibi düzenli günlük aktiviteler sakinlik ve denge sağlayabilir

Alkol ve kafeini sınırlayın: Ölçülü olmak da önemlidir, çünkü fazlası BP'yi yükseltebilir

Düzenli olarak izleyin: Evde veya doktorunuzla rutin kontroller, gerekirse tedaviyi takip etmenize ve ayarlamanıza yardımcı olur


Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 5

Diğer bazı yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır: fazla kilo vermek ve bel çevrenize dikkat etmek, Sigarayı bırakmak. İyi uyuyun ve uyku programınıza uyun ve Kolesterolünüzü ve kan şekerinizi düzenli olarak kontrol edin


Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir - 6

Çok sık öfkeleniyorsanız, daha derinlemesine bakmaya değer; bu, vücudunuzun kan basıncınızın yükseldiğini bildirme yolu olabilir. Erken teşhis ve tutarlı yönetim her şeyi değiştirebilir.

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