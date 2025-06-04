Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir

Bu yaşam tarzı hastalığını tedavi etmek, mutlaka tam bir değişiklik yapmayı gerektirmez, ancak bazı önemli değişikliklere bağlı kalmayı gerektirir:



Akıllıca beslenin: Meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri açısından zengin DASH diyetini benimseyin ve tuz ve işlenmiş gıdaları azaltın



Hareket edin: Çoğu gün tempolu yürüyüş veya bisiklete binme gibi en az 30 dakika orta düzeyde aktivite yapın



Stresi yönetin: Derin nefes alma, meditasyon veya sadece hobilere zaman ayırma gibi düzenli günlük aktiviteler sakinlik ve denge sağlayabilir



Alkol ve kafeini sınırlayın: Ölçülü olmak da önemlidir, çünkü fazlası BP'yi yükseltebilir



Düzenli olarak izleyin: Evde veya doktorunuzla rutin kontroller, gerekirse tedaviyi takip etmenize ve ayarlamanıza yardımcı olur





