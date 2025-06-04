Çok sık mı öfkeleniyorsunuz Bu hastalığın habercisi olabilir
Uzmanlar, sık öfke patlamalarının çoğu zaman belirti göstermeyen bir sağlık sorunu olan yüksek tansiyonun (hipertansiyon) erken sinyali olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle orta yaş grubundaki bireylerin stres ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle bu duruma karşı daha savunmasız olduğuna dikkat çekiliyor.
Ara sıra hayal kırıklığı normal olsa da, sık öfke nöbetleri yalnızca kötü bir ruh halinden daha fazlasıyla bağlantılı olabilir. Önemli bir yaşam tarzı hastalığının gizli bir işareti olabilir: yüksek tansiyon (hipertansiyon).