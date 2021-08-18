Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı

ntv.com.tr 18.08.2021 - 09:40
Colin Jost, Scarlett Johansson’ın hamile olduğu haberini doğruladı.
39 yaşındaki komedyen, Connecticut’ta yaptığı stand-up gösterisinde 36 yaşındaki Johansson’ın hamileliğinden söz etti.
Jost, seyircilere, hamilelik haberini, “Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici” diye açıkladı.
Johansson’ın hamile olduğu haberi geçen ay ortaya atılmış, ancak çift tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.
Black Widow filminin yıldızı olan Johansson, Marvel’ın düzenlediği pek çok etkinlikte yer almayınca hamilelik iddiaları güçlenmişti.
Bebek, Colin Jost’un ilk, Johansson’ın ise ikinci çocuğu olacak. Johansson’ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında altı yaşında bir kızı bulunuyor.
Johansson ile Jost, temmuz ayı başında New York’ta yapılan gizli bir törenle evlendi.
Johansson, son dönemde Disney’e açtığı 50 milyon dolarlık davayla gündemdeydi. Disney'in, Black Widow filmi salonlarda gösterime girdiği sırada Disney Plus'ta da yayınlama kararı, Marvel süper kahramanını oynayan Johansson’ı dava açmaya yönlendirmişti.