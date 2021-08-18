Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı

Scarlett Johansson'ın geçen ay çıkan ancak doğrulanmayan hamilelik haberini, eşi Colin Jost verdi. Bebek, Black Widow yıldızının ikinci, Colin Jost'un ise ilk çocuğu olacak.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 09:40

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 1

Colin Jost, Scarlett Johansson’ın hamile olduğu haberini doğruladı.

39 yaşındaki komedyen, Connecticut’ta yaptığı stand-up gösterisinde 36 yaşındaki Johansson’ın hamileliğinden söz etti.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 2

Jost, seyircilere, hamilelik haberini, “Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici” diye açıkladı.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 3

Johansson’ın hamile olduğu haberi geçen ay ortaya atılmış, ancak çift tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 4

Black Widow filminin yıldızı olan Johansson, Marvel’ın düzenlediği pek çok etkinlikte yer almayınca hamilelik iddiaları güçlenmişti.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 5

Bebek, Colin Jost’un ilk, Johansson’ın ise ikinci çocuğu olacak. Johansson’ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında altı yaşında bir kızı bulunuyor.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 6

Johansson ile Jost, temmuz ayı başında New York’ta yapılan gizli bir törenle evlendi.

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 7

Johansson, son dönemde Disney’e açtığı 50 milyon dolarlık davayla gündemdeydi. Disney'in, Black Widow filmi salonlarda gösterime girdiği sırada Disney Plus'ta da yayınlama kararı, Marvel süper kahramanını oynayan Johansson’ı dava açmaya yönlendirmişti. 

Colin Jost, eşi Scarlett Johansson’ın hamilelik haberini doğruladı - 8
Ünlü oyuncu, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, stüdyonun filmi yalnızca sinemalarda göstermemeyi tercih etmesiyle sözleşmeyi ihlal ettiğini öne sürmüştü.

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