Çölyak hastaları oruç tutabilir mi?? Diyanet'e göre çölyak hastaları oruç tutabilir mi?

ÇÖLYAK HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

ÇÖLYAK HASTALARI ORUÇ İBADETİNDEN MUAF MI?

ÇÖLYAK HASTALARI ORUÇ TUTMAZSA GÜNAH MI?

ÇÖLYAK HASTALARI ORUÇ TUTAMAZSA NE YAPMALI?

Çölyak hastası glutensiz diyetini düzenli uyguluyorsa ve beslenme eksiklikleri yoksa oruç tutmak mümkündür. Eğer kişi, diyetine uyduğu halde belirgin vitamin-mineral eksikliği yaşıyorsa, doktor önermediği sürece oruçtan kaçınmak gerekir. İslam’da hasta olanlar için oruçta kolaylıklar tanınmıştır. Kişi oruç tutarak sağlığını tehlikeye atıyorsa, dinen sorumlu sayılmaz. Ancak herhangi bir risk görülmüyorsa, çölyak hastaları da normal şartlar altında oruç ibadetini yerine getirebilir. Her vaka için uzman tavsiyesi esastır.İslam’da ergenlik çağına girmiş, aklı yerinde ve sağlıklı bireylerin oruç tutması farz kabul edilir. Çölyak, doğrudan oruçtan muafiyet sağlamaz. Fakat oruç tutması sakıncalı olacak derecede hastalığı olanlar, dinen muaf sayılır. Bakara Suresi’nde hasta olanların oruç tutmayıp bunu başka günlerde kaza edebileceği bildirilir. Bu nedenle çölyak hastalığı sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşama ihtimali varsa, kişi oruçtan muaf olur. Zorlanma ve tehlike söz konusu değilse oruç yükümlülüğü devam eder. Her hastanın durumu farklıdır. Kimisi diyetine tam uyum gösterir ve rahat oruç tutar, kimisi ise uzman kontrolünde muaf tutulur. Son kararı her zaman doktor ve kişi birlikte vermelidir.Çölyak hastası, doktorun “oruç sağlığı bozacak” şeklindeki görüşü doğrultusunda oruç tutmazsa günah sayılmaz. Dini kurallara göre oruç, sağlık sorunu bulunmayan bireylere farzdır. Kur’an-ı Kerim’de hasta olanların oruç tutmamasına izin verilmiş ve iyileştiklerinde kaza etmeleri istenmiştir. Çölyak gibi bir rahatsızlık tıbbi açıdan risk taşıyorsa, oruç tutmamak dinen kusur değildir. Ancak ilerleyen dönemde sağlık elverirse tutulmayan oruçlar kaza edilir. Kişinin sağlık durumu hiç düzelmezse, tutamadığı günler için fidye verebilir. Bu kurallar, kolaylık sağlayarak inananların mağdur olmamasını amaçlar. Sonuçta sağlık, İslam’da korunması gereken önemli bir nimettir.Çölyak hastası, oruç tutmaya engel bir sağlık durumu yaşıyorsa, Ramazan’da oruç yerine ilgili dini hükümleri yerine getirir. Kur’an-ı Kerim’de hastalar, tutamadığı oruçları daha sonra kaza edebilir. Eğer hastalığın geçici olduğu düşünülüyorsa, kişi yıl içinde sağlığı toparlandığında oruç borcunu tamamlar. Tedavi süresi uzuyorsa veya sürekli engel varsa, bu durumda tutulamayan her gün için fidye ödenir. Fidye, o günün oruç bedelini bir fakiri doyurarak veya benzeri bir destek vererek ödemek şeklinde uygulanır. Ancak sağlık imkan verirse öncelik yine kaza orucundadır. Kişinin gerçek manada hasta olması halinde dini sorumlulukta herhangi bir günah söz konusu olmaz.