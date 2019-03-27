Conor McGregor kariyerine son verdi (Teoman sendromu)
Dünyaca ünlü karma dövüş (MMA) sanatları sporcusu Conor McGregor, kariyerine son verdiğini duyurdu. İrlandalı sporcunun kararı müziği bıraktığını açıklayıp bir süre sonra sahnelere geri dönen Teoman'ı getirdi.
-
1
Twitter hesabından yaptığı açıklamayla emekliye ayrıldığını belirten 30 yaşındaki Conor McGregor "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan bugün resmi olarak emekli olmaya karar verdim. Tüm eski meslektaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
-
2McGregor'ı bu kararı akıllara müziği bıraktığını açıklayıp 470 gün sonra "Hata yapmışım" diyerek sahnelere geri dönen Teoman'ı getirdi.
-
3Karma dövüş (MMA) sanatları kariyerine 2008'de başlayan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluğu yaşadı.
-
42015 yılında da UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy siklet şampiyonu olan McGregor, bu nakavtla da UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtının sahibi oldu.
-
5McGregor'un profesyonel boks kariyeri ise 2017'de başladı. Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl gerçekleştirilen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a da yenilmişti.
-
6Maç bitiminin ardından iki dövüşçü ve antrenörler arasında yaşanan arbede nedeniyle Rus Nurmagomedov'a 9 ay men ve 500 bin dolar, İrlandalı McGregor'a ise 6 ay men ve 50 bin dolar para cezaları verilmişti.