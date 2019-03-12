Conor McGregor'a önce gözaltı sonra kefalet (Hayranına darp iddiası)

1 Conor McGregor iddialara göre; kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarının hem telefonunu elinden aldı hem de taraftarı darp etti.







2 Bir hayranının İrlandalı dövüşçünün yanına gelip selfie çektirmek istemesi üzerine tartışma yaşandı. 30 yaşındaki yıldız, hayranına çok sinirlendi, zorla telefonu elinden aldı. Önce parçalamaya çalışan McGregor, daha sonra telefonu alarak uzaklaştı.







3 İrlandalı dövüşçüden şikayetçi olan hayranı hemen polise başvurdu. Polis kayıtlarına göre, telefonun bin dolar değerinde olduğu belirtildi.







4 Conor McGregor’un hem darp etme hem de zorla telefon alıkoymadan gözaltına alındığı ifade edildi. Gelişmelerin ardından kişisel eşyaya zarar verme ve hırsızlık suçlarından gözaltına alınan McGregor 12 bin 500 dolar kefalet ile serbest bırakıldı.







5 McGregor, serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada üzerinden bir açıklama yaparak şunları söyledi; "Bu dünyada sabır, üzerinde çalışmaya devam ettiğim bir erdemdir. Hayranlarımı çok seviyorum. Hepinize teşekkür ederim."





